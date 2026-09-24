Заслуженный артист Украины едва не заставил ведущего материться из-за размера своей пенсии

Заслуженный артист Украины, музыкант и солист легендарной группы "Свитязь" Анатолий Говорадло признался, что получает всего 3,5 тысячи гривен пенсии. Такая сумма удивила даже его собеседника, который после услышанного признания заявил, что едва сдержался от нецензурной лексики.

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Размер своей пенсии 66-летний музыкант раскрыл в беседе с ведущим проекта "Генерація успішних людей". На вопрос, действительно ли он живет на 3 тысячи гривен, артист уточнил: получает чуть больше – 3,5 тысячи.

"Без комментариев. Хотя напрашуются. У нас хоть и можно ругаться матом в эфире, но я все-таки перед легендой этого делать не буду", – отреагировал ведущий.

Сам Говорадло объяснил, что сегодня не вынужден полностью полагаться на эти деньги. По его словам, в свое время он заработал достаточно на выступлениях, в частности во время президентских выборов.

Тогда группу "Свитязь" пригласили выступить на концертах, связанных с предвыборной кампанией Виктора Януковича. Музыкант подчеркнул, что они не симпатизировали политику и согласились только на определенных условиях.

"Нам предложили за это выступление очень хорошие деньги. Разумеется, никакой симпатии к Януковичу у нас не было, и поэтому мы выдвинули одно условие. Мы прекрасно понимали, что на востоке за Януковича будут голосовать все. Поэтому сказали, что никаких призывов вроде "голосуйте за Януковича" и т. п. мы делать не будем, мы будем выполнять исключительно, как ведущие концерта, свою работу", – рассказал артист.

В то же время коллектив согласился выступать только на востоке Украины. Говорадло пояснил, что если бы они выступали в таком формате на западе, это могло бы иметь для них серьезные последствия.

"Причем мы согласились выступать только на востоке Украины. На запад мы не поедем, потому что если мы там выступим в таком амплуа, то нам потом там делать будет нечего. И таким образом по регионам востока Украины мы отработали концерты. Деньги, которые я тогда заработал, позволяют мне сегодня не жить на пенсию в 3000 гривен", – пояснил артист.

Напомним, Анатолий Говорадло присоединился к ВИА "Свитязь" в 1987 году. После распада коллектива он вместе с Дмитрием Гершензоном создал одноименный дуэт, который работал в жанре музыкальной пародии. Их песня "Ні, я не ту кохав" в совместном исполнении с группой "Тартак" в 2003 году стала хитом.

В 2013 году дуэт прекратил существование, после чего Говорадло начал сольную карьеру. Впоследствии он создал Svityaz Band, к которому присоединились его дети – сын Игорь и дочь Оксана.

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