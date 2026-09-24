Там Аристотель обучал Александра Македонского: в Греции раскопали уникальную школу

В Греции археологи раскопали школу, где более 2300 лет назад Аристотель обучал будущего царя Александра Македонского. Остатки древнего учебного комплекса обнаружили в античном македонском городе Миеза на севере современной Греции.

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О результатах исследований сообщило Министерство культуры Греции. Подробности рассказало издание Live Science.

В ходе раскопок археологи обнаружили обширный комплекс сооружений, в который входили два банкетных зала, спортивная площадка, стадион, крытая галерея и лекционный зал с каменными столами.

Комплекс в свое время был богато украшен. Археологи обнаружили мозаичные полы и колонны. В банкетных залах также сохранились возвышения, на которых в древности могли размещаться около десятка лож для участников трапез.

Именно в Миэзе юный Александр обучался под руководством одного из самых известных философов античности – Аристотеля.

Профессор истории Университета штата Южная Дакота Грэм Райтсон в комментарии Live Science отметил, что открытие помещений школы имеет особое значение, ведь позволяет исследовать непосредственно то место, где Аристотель влиял на формирование будущего правителя.

Особое внимание привлекла еще одна находка. В ходе раскопок археологи обнаружили четыре стилоса – приспособления, которыми в древности писали.

По словам Райтсона, хотя нет оснований утверждать, что какой-то из них принадлежал самому Александру, такие находки помогают лучше представить себе его годы обучения.

Историк отметил, что они позволяют как бы поставить себя на место юного Александра и лучше понять среду, в которой формировался будущий знаменитый царь.

OBOZ.UA также сообщал, что археологи раскопали уникальную синагогу, где, возможно, проповедовал Иисус.

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