Какие скрытые символы зашифрованы в вышиванке Елены Зеленской более чем за 18 тысяч грн. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская поздравили украинцев с важным праздником – Днем вышиванки. По этому случаю супруги поделились новой совместной фотографией, где первая леди предстала в красивой белоснежной рубашке с синим орнаментом, что имеет особый символизм.

Елена Зеленская предпочла льняную вышиванку "Дерево рода" от отечественного бренда Varenyky Fashion, стоимость которой составляет 18 500 гривен. Рубашка задекорирована узорами, выполненными в цепочной технике, которые издавна служили защитой семьи. Фотография супругов в национальном наряде появилась в официальном Telegram-канале украинского гаранта.

Вышивка на рубашке Елены Зеленской символизирует бесконечное продолжение рода, связь между поколениями, семейное благополучие и достаток. В частности, с давних времен украинцы считали, что этот орнамент может помочь молодым женщинам найти свою судьбу.

Нежную вышиванку первая леди Украины скомбинировала с контрастным темным низом. Она собрала волосы в свободный пучок, оставив одну свободную прядь возле лица.

"Веками нас очаровывал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо!", – отметили Зеленские в праздничном сообщении.

