'У собак есть интересные инстинкты. Не так ли?' Стало известно, что Елизавета II думала о Путине во время встречи с ним в 2003 году

Покойная королева Великобритании Елизавета II всегда была внимательна к деталям. Монарх не боялась выражать свои мысли по отношению к другим людям, в частности к диктатору РФ, а ее крылатые фразы сразу занимали первые полосы британских газет.

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Тенденция осталась и после ее смерти: на этой неделе в глобальных новостных лентах изобиловали новости о том, что Елизавета сказала после того, как Дональд Трамп посетил Букингемский дворец. В медиа всплыло другое воспоминание, которое касалось королевы и Владимира Путина, пишет Daily Mail.

Автор биографии покойной королевской особы под названием "Путешествие вокруг королевы" Крейг Браун рассказал об интересном инциденте, произошедшем в 2003 году. Британский политик Дэвид Бланкетт, борющийся з нарушением зрения, рассказал писателю, что его собака-помощник сердито лаяла на Владимира Путина, когда россиянин опоздал на государственное мероприятие. Британец сказал, что извинился перед королевой, которая спокойно ответила: "У собак интересные инстинкты, не правда ли?"

Ранее OBOZ.UA писал о том, что королева Елизавета II думала о бывшем президенте США Дональде Трампе. По ее словам, политик часто нарушал правила установленного протокола. Американец в свою очередь считал, что он любимый гость монарха. Подробности – читайте здесь.

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