В Кремле снова обиделись. Причиной стал отказ итальянских властей от проведения концерта дирижера Валерия Гергиева – давнего симпатика диктатора Владимира Путина и открытого сторонника российской агрессии. Его выступление в Королевском дворце в Казерте, запланированное на 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da RE, отменили после волны возмущения среди общественности и политиков. На это сразу отреагировали в Москве – пафосно, с присущей им оскорбительностью и цитатами из Библии.

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В Кремле заявили, что виноваты, конечно же, "русофобы" и "западные партнеры, которые все еще не научились отделять искусство от политики". Специальный представитель Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью пропагандистскому медиа назвал отмену концерта "потерей для итальянской публики" и обвинил местные власти в политическом давлении. По его мнению, действия организаторов "подрывают ценности культуры" и являются очередным примером того, что "отмена российской культуры не осталась в прошлом".

"Понятно, что отмена концертов Валерия Гергиева и молодого пианиста Александра Романовского в Италии, которые были бы интересны местной публике, сделана по политическим соображениям. Ведь сегодня Гергиев – один из мировых лидеров в сфере искусства. Поэтому отмена его концерта – это прежде всего потеря для итальянской публики", – сказал путинист.

Швыдкой также пожаловался, что сегодня формируются "стоп-листы даже для людей искусства" – и все это, мол, только вредит простым гражданам стран Запада, которые "теряют возможность прикоснуться к великому искусству". И здесь не обошлось без традиционного двойного стандарта Кремля: Швыдкой сразу вспомнил, что в Японии, несмотря на статус "недружественной страны", параллельно проходит Фестиваль русской культуры. Это, мол, доказательство того, что "жизнь сложнее, чем кажется".

"При этом, надо сказать, жизнь все же немного сложнее черно-белой картины: например, параллельно отмене концерта Гергиева проходит Фестиваль русской культуры в Японии, хотя, как мы знаем, Япония относится к недружественным странам. Да и российские артисты сейчас выступают на разных европейских площадках", – заявил россиянин.

Наиболее эмоционально отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. В своем выступлении в эфире российского радио она буквально разразилась оскорблениями в адрес итальянской публики, процитировав фразу из Библии: "Не мечите бисер перед свиньями". И добавила, что "без обид", потому что "это из той книги, которую человечество считает величайшей". По ее словам, власти Италии "не смогли принять талант" Гергиева, потому что находятся под влиянием русофобских настроений.

Это далеко не первый случай, когда российские чиновники применяют религиозную риторику, чтобы прикрыть скандалы вокруг "своих". Похоже, в Москве забыли, что "талант" Гергиева напрямую связан с поддержкой агрессии и диктатуры, а значит, ничего общего с "искусством вне политики" не имеет.

Валерий Гергиев – не просто известный музыкант, а открытый сторонник Путина. В 2014 году он подписал письмо в поддержку оккупации Крыма, а в 2018-м был официальным доверенным лицом Путина на президентских выборах. В 2022 году он категорически отказался осудить вторжение России в Украину, даже после публичных призывов от мэра Милана Джузеппе Салы и мэра Мюнхена Дитера Райтера.

Именно из-за этого Гергиева в 2022 году массово отстранили от выступлений в Европе. Его уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, отменили выступления в Carnegie Hall, La Scala, Баварской государственной опере и Венском филармоническом оркестре. Несмотря на международную изоляцию, Валерий Гергиев до сих пор пользуется особой благосклонностью российских властей. В 2023 году Путин лично поздравил его с днем рождения и снова повторил заезженную мантру: "Искусство вне политики".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в Италии отменили концерт пророссийского пианиста Романовского, который играл на руинах Мариуполя. Местные власти не хотят видеть на своей сцене артиста, который поддерживает режим Кремля.

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