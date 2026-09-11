"У Пса-Патрона медалей больше, чем у военных". Бывший военный Назар Грабар объяснил, какие награды действительно ценятся в армии

Бывший военнослужащий и актер Назар Грабар рассказал, что для бойцов далеко не все награды имеют одинаковую ценность. По его мнению, медали – скорее формальность, тогда как военные гораздо больше ценят наградные оружия, которые между собой называют "наградняком".

Видео дня

Об этом Грабар рассказал в проекте "Ранок вдома". Ведущая напомнила, что он получал награды от Валерия Залужного, и спросила, нужны ли вообще военным такие награды.

"Нет. Военным нужен наградник. Наградник – это круто, а медали – это так себе", – ответил экс-военный.

Ведущая попросила пояснить, что он имеет в виду под этим словом. Грабар ответил: "Награжденный ствол". Речь идет о награжденном огнестрельном оружии – пистолете или другом оружии, которое вручают за особые заслуги.

А вот к медалям у военного отношение значительно проще. Объясняя свою позицию, он даже вспомнил известного пса-сапера Патрона, который за годы службы получил немало наград.

"Медали – это вообще такая тема... У Пса Патрона медалей больше, чем у любого военного. Поэтому медали – это так", – поделился Грабар.

Отметим, что наградной оружие имеет особый статус. В Украине его могут вручать военнослужащим за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности государства, укреплении национальной безопасности и образцовом исполнении воинского долга. Однако после получения такое оружие необходимо зарегистрировать.

Ранее OBOZ.UA писал, что супруг-военнослужащий Леси Никитюк перенес операцию и показал, что произошло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!