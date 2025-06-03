Елена Тополя впервые рассказала, какую пластическую операцию сделала, и что за болезнь мучила ее с 2007 года: становилось хуже

Украинская певица Елена Тополя впервые призналась, что делала пластическую операцию груди. Однако поводом для хирургического вмешательства стали не так эстетические факторы, как проблемы со здоровьем. По словам артистки, еще в 2007 году у нее обнаружили опухоли в груди, однако она не уточнила, были они злокачественными или доброкачественными.

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Знаменитость могла бы постоянно следить за новообразованиями у врачей, однако решила навсегда избавиться от этой проблемы с помощью операции. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"У меня достаточно давно были определенные опухоли. Я их убрала и все лишнее, что мне не нужно было. И все. Я теперь счастлива и свободна от постоянных биопсий. Это было из-за состояния здоровья и плюс – подкорректировано эстетически, потому что было порезано", – поделилась исполнительница.

Как отметила Елена Тополя, поскольку болезнь у нее обнаружили достаточно давно, в определенный момент состояние здоровья начало ухудшаться. Артистка не хотела постоянно быть прикованной к обследованиям в медучреждениях и обременять себя негативными мыслями, поэтому приняла решение лечь под нож хирурга.

"Это была история, которая тянулась еще с 2007 года. Становилось хуже в определенной степени. Я понимала, что можно и дальше следить за этим, но постоянно. Меня это тяготило. Эти мысли постоянные и при определенных гормональных скачках это чувствуется. Я хотела от этого освободиться – я освободилась. Все", – сказала певица.

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