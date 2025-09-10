Украинская певица уменьшила грудь и показала результат: какие формы она имела раньше. Фото

Молодая украинская певица Даша Майорова поделилась с поклонниками, что решилась на кардинальные изменения в своей внешности. Она легла под нож пластического хирурга, чтобы уменьшить грудь.

Об этом исполнительница рассказала на личной странице в Instagram. Артистка показала кадр из больничной палаты, под которым оставила лаконичную подпись: "Ура", чем выразила положительные эмоции от операции.

Вскоре Даша Майорова рассказала фанатам, что решение о проведении хирургического вмешательства не было спонтанным. Певица хотела этого на протяжении многих лет.

"Объясню сразу: это была моя мечта еще с 13 лет. Плюс я пережила три резких похудения, и мы наконец-то исправили гравитацию", – отметила артистка.

В частности, Даша Майорова сообщила подписчикам, что в ближайшее время не будет активной в социальных сетях. Дело в том, что после хирургического вмешательства исполнительнице предстоит нелегкий период реабилитации. Фанаты артистки абсолютно поддержали ее решение и пожелали скорейшего восстановления.

Стоит заметить, что ранее Даша Майорова довольно часто делилась в сети снимками, где позировала на камеру в открытых топах или купальниках. На кадрах можно заметить, что исполнительница имела довольно пышную грудь.

