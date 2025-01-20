'У нее классное чувство юмора': Анатолич рассказал о сообщении от Зеленской, которое его рассмешило

Ведущий Анатолий Анатолич рассказал об интересном сообщении от первой леди Елены Зеленской, с которой он учился в одной школе в Кривом Роге. Хоть они познакомились только с началом обучения в институте, однако сразу же нашли общий язык. Так, шоумен тесно общался с первой леди еще во время ее закадровой работы над "Кварталом 95".

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По словам Анатолия Анатолича, Елена Зеленская всегда имела хорошее чувство юмора и создавала шутки тогда, когда это еще не было популярным среди женщин. Он рассказал в интервью "Завтраку с 1+1", что получал также сообщение от нее, которое его очень расмешило.

Уже когда Елена Зеленская стала первой леди, Анатолич приглашал ее на свой день рождения, однако по неосведомленности о правилах поведения президентской семьи он добавил, что она, скорее всего, не придет.

"Она была первой леди. И я пишу сообщение. Говорю: "Елена, извини, я не знаю, как там по протоколу, можно ли тебя приглашать или нельзя... Я понимаю, что ты, скорее всего, не придешь. Но я тебя приглашаю". И она мне говорит: "Очень жаль, я бы пришла". То есть с чувством юмора все хорошо", – рассказал Анатолий Анатолич.

Он также добавил, что не виделся с первой леди еще с начала полномасштабного вторжения РФ, поэтому встреча на открытии укрытия в Одесской области стала первой за последние почти 3 года. Раньше они минимум один раз в год точно виделись.

Шоумен также отметил, что Елена Зеленская имеет замечательное чувство юмора. На время расцвета "Квартала 95" она была одной из немногих женщин в Украине, кто писал шутки, которые нравились людям.

"Вообще, у нее очень классное чувство юмора, – рассказал ведущий. – Она была не просто женой главного человека "Квартала 95" на то время – она была автором "Квартала 95". Но не единственной, кстати, женщиной. Девушки не писали юмор, а она умела это писать".

Ранее OBOZ.UA писал, о чем говорил Анатолий Анатолич с Еленой Зеленской во время первой за полномасштабное вторжение встречи.

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