'У нас все хорошо'. Принц Уильям рассказал о состоянии Кейт Миддлтон, борющейся с раком

Принц Уильям рассказал поклонникам королевской семьи о состоянии своей жены Кейт Миддлтон. Будущий король сообщил общественности, что у нее все хорошо, поскольку принцесса приватно борется с болезнью.

Во время появления принца Уэльского на торжественном открытии James Place Newcastle 30 апреля кто-то из толпы спросил о благополучии Кейт и их троих детей: 10-летнего принца Джорджа. 8-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи. "Все хорошо, спасибо, – ответил Уильям, как видно на ролике, опубликованном в соцсети X. – У нас все хорошо".

Поделившись своим диагнозом в марте, Кейт рассказала о поддержке, полученной от Уильяма после операции на брюшной полости и во время прохождения химиотерапии. "Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, – сказала она в своем видеообращении. – То, что Уильям рядом со мной, это большой источник утешения и покоя".

42-летняя принцесса пояснила, что ее запланированная операция в начале года считалась нераковой. Однако анализы после процедуры показали онкологию, и сейчас она проходит курс профилактического лечения. "Это, конечно, стало огромным шоком, – объяснила Кейт, – и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы проанализировать и решить это приватно ради нашей молодой семьи".

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