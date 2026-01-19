'Это твое болезненное воображение!' Тина Кароль публично поскандалила с блогером, которого возмутил ее поступок в Славянске

Певица Тина Кароль вступила в публичный конфликт с блогером Богданом Беспаловым после его критики контента, снятого артисткой во время поездки в прифронтовой Славянск Донецкой области. Возмущение блогера вызвала форма подачи видео – улыбчивое исполнение фрагмента песни "Шиншила" на фоне городской стелы.

Видео дня

Ситуация быстро переросла в открытый спор в соцсетях, а началась с комментариев пользователи Threads. Стороны обменялись резкими заявлениями, обнародовали скриншоты комментариев и взаимные обвинения в искажении контекста.

Реакция Богдана Беспалова

Богдан Беспалов опубликовал в Threads сообщение, в котором заявил, что поведение Кароль в городе, который находится под постоянными обстрелами, является проявлением "оторванности от реальности". Он отметил, что часть местных жителей не восприняла такую форму "веселой поддержки" и считает ее неуместной в условиях войны. В своем посте блогер поставил под сомнение уместность подобного контента в прифронтовых городах.

"Артистка вляпалась в новый скандал. Отправившись в город-герой Славянск, который находится под постоянными обстрелами россиянами, артистка на фоне стелы города записала с улыбкой видео под свою песню "Шиншилла". Местные жители не поняли такой "веселой поддержки" и возмущаются поведением Кароль. Именно так выглядит полная оторванность от контекста. Когда звезды поймут что не до "веселья" сейчас?" – возмутился Беспалов.

Ответ Тины Кароль

В ответ Тина Кароль опубликовала в InstaStories скриншот поста Беспалова, сопроводив его эмоциональным комментарием. Она обвинила блогера в "медиакиллерстве", заявила, что его оценка является "болезненным воображением", и подчеркнула, что как военные, так и гражданские якобы положительно восприняли ее визит.

"Это твое болезненное воображение и медиакиллерство! Люди были в восторге, что их посещают, что ими интересуются и любят, как военные, так и гражданские! Ты бродяга соцсетей! Хейтер! Нам все равно на твое мнение, потому что мы делаем достойно свое дело, и оно отнюдь не о том, чем ты питаешься!" – заявила Тина Кароль.

Параллельно с этим Тина Кароль опубликовала еще один скриншот – на этот раз с положительным комментарием, предположительно оставленным участником фанатского сообщества. В нем говорилось о том, что многие жители Славянска радовались визиту певицы, репостили видео и воспринимали ее приезд как знак поддержки. К этому скриншоту Кароль не добавила никакого текста, ограничившись реакцией.

Беспалов отреагировал на обвинения Кароль

После этого Богдан Беспалов обнародовал ответ, в котором опроверг обвинения в свой адрес. Он отметил, что лишь пересказал реакцию пользователей соцсетей и не высказывал личной позиции. Блогер также поставил под сомнение упреки в "медиакиллерстве" и показал скриншоты сообщений и комментариев в Threads, где пользователи выражали возмущение видео из Славянска.

"Я извиняюсь, но, Тина, я озвучил то, что пишут в сети, и народ написал кучу тредов на эту тему. Почему делаете погрешности вы, а всегда виноват я? И объясните мне почему "медиакиллерство"? Я оставил отзыв на основе комментариев людей", – отметил он.

Поездка Кароль в Славянск

Известно, что 16 января Тина Кароль посетила Славянск вместе с писателем и военнослужащим Сергеем Жаданом. О поездке стало публично известно именно из его сообщения – Жадан обнародовал совместное фото с артисткой и военными у стелы на въезде в город, расположенный примерно в 20 километрах от линии фронта.

По словам Жадана, они вместе с Кароль побывали в 18-й Славянской бригаде Национальной гвардии Украины, которая входит в корпус "Хартия". Во время визита гости передали военным около сотни книг и пообщались с командиром бригады – Героем Украины, полковником Геннадием Куцым.

Как сообщают в Slay Music, визит Тины Кароль в Славянск состоялся в рамках работы над вторым сезоном проекта "Дом Звукозаписи", во время которого певица снимала историю создания песни.

Поездка состоялась на фоне более давних публичных упреков в адрес певицы относительно ее нежелания выступать непосредственно на передовой. В 2023 году певец и телеведущий Коля Серга заявлял, что Кароль якобы отказывалась от поездок к военным в последний момент. При этом он подчеркивал, что не осуждает артистку и допускает, что причиной могла быть личная безопасность.

OBOZ.UA писал, что в свое время Тина Кароль прошла курс военной подготовки. Звезда показала, как учится стрелять на полигоне и оказывает первую медицинскую помощь, чтобы в критическом случае быть готовой защищать себя и окружающих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!