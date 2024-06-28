'У меня сломался каблук'. Украинская дизайнер Юлия Магдич рассказала о забавном знакомстве с Леонардо Ди Каприо

Украинская дизайнер Юлия Магдич, благодаря своей профессии, имеет большое количество звездных друзей и знакомых. Предпринимательница призналась, что иногда новые встречи проходят забавным образом. Пообщаться с Леонардо Ди Каприо ей удалось из-за сломанных каблуков.

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Об этом стилистка рассказала в своем интервью для ТСН. Она отметила, что, несмотря на свой круг общения, никогда бы не хотела быть в тени звезд.

Находясь на одной вечеринке с всемирно известным американским актером Леонардо Ди Каприо, Юлии Магдич удалось привлечь его внимание. По словам женщины, это произошло потому, что, из-за поврежденной обуви, ей пришлось встать на стул в ярком платье.

"Он меня заметил, и начал махать. Все говорят: "Познакомься". А я не могу идти, потому что я босая. И он подошел ко мне", – рассказала стилист.

Украинка заметила откровенное удивление посетителей мероприятия такому поступку звезды, ведь никто не знал ее: "Понимаете, там много иностранцев, разных компаний. А кто это, что к ней прямо Ди Каприо подошел?"

Дизайнер рассказала, что во время разговора стало понятно, что кинорежиссер очень интересный и энергичный человек, мало чем отличающийся от экранного образа. Однако после хорошо проведенного вечера и нескольких танцев, их коммуникация завершилась.

"Я вообще не сильная фанатка публичных мужчин. Потому что мы все понимаем: есть звезда и есть человек, живущий в тени звезды. Не важно это Ди Каприо, министр или какая-то звезда эстрады, для них женщина – это человек, который эту звезду протирает, одевает, вдохновляет. А я сама творец, я не могу этого делать", – поделилась Юлия Магдич.

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