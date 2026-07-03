У Меладзе, который имел украинский паспорт, обнаружили новое гражданство: какая страна приютила "молчуна"

63-летний композитор Константин Меладзе тайно получил новое гражданство. Ранее продюсер, который воздерживается от каких-либо высказываний по поводу российско-украинской войны в публичном пространстве, имел паспорт Украины, а теперь ему дали грузинский.

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Об этом сообщили в российских медиа. Отмечается, что композитор продлевал украинский паспорт в 2024 году, однако сейчас, вероятно, отказался от этого документа.

Как пишут российские медиа, согласно законам Грузии, граждане страны не могут иметь одновременно два паспорта. Исключения составляют лишь те случаи, когда президент лично дает соответствующее разрешение. Однако Меладзе не получил официального одобрения на двойное гражданство от главы Грузии, поэтому, скорее всего, отказался от украинского паспорта.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Константин Меладзе переехал в Испанию. В последнее время "молчун" почти не появляется в информационном пространстве, однако полностью оставаться в тени ему не удается. Так, например, в марте этого года имя композитора "засветилось" в заголовках, ведь его заметили в компании молодой возлюбленной. Пара спокойно покупала продукты в одном из магазинов Испании, когда их сфотографировал кто-то из посетителей.

Помимо личной жизни, в центре внимания оказывался и доход Константина Меладзе. В прошлом году в пропагандистских медиа появлялась информация о том, что продюсер якобы до сих пор продолжает зарабатывать на россиянах. Отмечалось, что лейбл Меладзе, действующий в РФ, принес ему более 100 миллионов рублей (примерно 57,7 млн грн).

Ранее OBOZ.UA сообщил, что певица-предательница Йолка отказалась от украинского паспорта и официально стала гражданкой России.

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