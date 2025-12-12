У Алины Гросу отреагировали на слухи о беременности певицы от таинственного артиста

На просторах сети начали активно распространяться предположения, что украинская исполнительница Алина Гросу может ждать первенца от своего загадочного коллеги по сцене Don Maron. 30-летняя певица пока воздерживается от каких-либо высказываний на эту тему, однако в ее команде все же нарушили молчание.

Пиар-менеджер Гросу решила не раскрывать интригу, поэтому как не подтвердила, так и не опровергла слухи о предстоящем пополнении в семье артистки. На запрос журналистов "24 Канала" представитель звезды коротко ответила: "Официально ничего по этому поводу не комментируем".

Откуда взялись слухи о беременности Алины Гросу

11 декабря блогер Богдан Беспалов обнародовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, где можно увидеть знаменитость в обтягивающих джинсах и свитере, которые подчеркивают заметно округлившийся животик. Он написал: "Алина Гросу ожидает первенца. Котенок (так блогер называет своих информаторов. – Ред.) заметил певицу с округлым животиком в одном из американских супермаркетов. Поговаривают, что к этому действу привлечен тот самый Don Maron. Наши поздравления".

Заметим, что Don Maron – это загадочный исполнитель, который скрывает свою личность и появляется в публичном пространстве исключительно в масках. Алина Гросу выпустила с таинственным артистом две дуэтные композиции "Летаем" и Say My Name. В видеоработах к трекам артисты довольно активно взаимодействовали между собой, поэтому фанаты заметили между ними искру.

Кстати, некоторые юзеры предполагают, что за образом Don Maron может скрываться муж Гросу, российский актер Роман Полянский. Однако артистка не подтверждает и эти предположения, ведь старается держать личную жизнь подальше от внимания общественности.

