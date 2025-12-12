УкраїнськаУКР
русскийРУС

У Алины Гросу отреагировали на слухи о беременности певицы от таинственного артиста

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
96
У Алины Гросу отреагировали на слухи о беременности певицы от таинственного артиста

На просторах сети начали активно распространяться предположения, что украинская исполнительница Алина Гросу может ждать первенца от своего загадочного коллеги по сцене Don Maron. 30-летняя певица пока воздерживается от каких-либо высказываний на эту тему, однако в ее команде все же нарушили молчание.

Видео дня

Пиар-менеджер Гросу решила не раскрывать интригу, поэтому как не подтвердила, так и не опровергла слухи о предстоящем пополнении в семье артистки. На запрос журналистов "24 Канала" представитель звезды коротко ответила: "Официально ничего по этому поводу не комментируем".

У Алины Гросу отреагировали на слухи о беременности певицы от таинственного артиста

Откуда взялись слухи о беременности Алины Гросу

11 декабря блогер Богдан Беспалов обнародовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, где можно увидеть знаменитость в обтягивающих джинсах и свитере, которые подчеркивают заметно округлившийся животик. Он написал: "Алина Гросу ожидает первенца. Котенок (так блогер называет своих информаторов. – Ред.) заметил певицу с округлым животиком в одном из американских супермаркетов. Поговаривают, что к этому действу привлечен тот самый Don Maron. Наши поздравления".

У Алины Гросу отреагировали на слухи о беременности певицы от таинственного артиста
У Алины Гросу отреагировали на слухи о беременности певицы от таинственного артиста

Заметим, что Don Maron – это загадочный исполнитель, который скрывает свою личность и появляется в публичном пространстве исключительно в масках. Алина Гросу выпустила с таинственным артистом две дуэтные композиции "Летаем" и Say My Name. В видеоработах к трекам артисты довольно активно взаимодействовали между собой, поэтому фанаты заметили между ними искру.

У Алины Гросу отреагировали на слухи о беременности певицы от таинственного артиста

Кстати, некоторые юзеры предполагают, что за образом Don Maron может скрываться муж Гросу, российский актер Роман Полянский. Однако артистка не подтверждает и эти предположения, ведь старается держать личную жизнь подальше от внимания общественности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что MamaRika заинтриговала фанатов намеком на вторую беременность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!