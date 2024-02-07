Тышкевич, которая пережила кому, и Томусяк умилили сеть кадрами в годовщину брака: как выглядела пара в начале отношений и сейчас. Видео

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме, празднует со своим мужем, а по совместительству коллегой Валентином Томусяком, годовщину свадьбы. Семье артистов исполнилось 5 лет. Впрочем, как заметила пара, вместе они гораздо дольше.

В честь годовщины звезды обнародовали у себя в Instagram нежное видео, полное любви и трепетной страсти. Под кадрами собрались восхищенные комментарии поклонников.

"Сегодня пять лет нашему браку, но вместе мы уже гораздо больше. Люблю тебя очень", – лаконично и нежно подписал Томусяк.

Тем временем Екатерина оставила под тем же видео: "Мы сегодня празднуем годовщину свадьбы – 5 лет назад мы официально стали одной семьей. Поэтому принимаем поздравления".

Кроме того, знаменитость погрузилась в ностальгию и показала фотографии со свадьбы, которая состоялась 7 февраля 2019 года. Как известно, актеры долгое время были обручены, однако откладывали церемонию и празднование из-за загруженного графика.

Познакомились Екатерина и Валентин на съемках одного совместного проекта. Впоследствии они снова встретились на съемочной площадке, когда им представился случай сыграть влюбленных в сериале "Ничто не случается дважды". С того момента актеры и не разлучаются.

Звезды встречались четыре года, а затем решили создать семью. Итак, вместе Тышкевич и Томусяк уже больше 9 лет. За это время они прошли немало на своем пути. В частности, и серьезные проблемы со здоровьем актрисы. Валентин очень поддерживает любимую, а когда она оказалась в реанимации – не отходил от нее ни на шаг, собирал деньги и просто очень сильно верил, что все обязательно будет хорошо.

В одном из своих недавних интервью Тышкевич призналась, что они очень хотели бы с мужем иметь ребенка. Из-за неизлечимого заболевания 29-летней актрисы пара пока откладывает рождение первенца. Екатерина объясняет, что это очень рискованно и может отрицательно сказаться как на ее состоянии, так и на ребенке.

"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но потому, что я постоянно сижу на препаратах, мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – ухудшит ситуацию. Потому что мы не вычеркиваем еще и послеродовую депрессию. Вообще, ментальное состояние у многих женщин ухудшается. То есть это рискованно", – объясняла звезда.

Напомним, Екатерина выяснила, что сепсис, из-за которого она и оказалась в реанимации, у нее вызвал стафилококк. Он попал в кровь звезды из-за плохо обработанной кожи во время установки катетера в психбольнице, куда артистка легла добровольно. Рука Екатерины сильно отекла и мучительно болела, а еще вызвала высокую температуру, которую не могли сбить несколько дней. Тышкевич впервые показала, как выглядела ее рука. Кадры шокировали фанатов.

Как писал OBOZ.UA, о болезни Кати Тышкевич стало известно летом 2022 года. Актриса призналась в Instagram, что уже восемь лет борется с загадочной болезнью – нестерпимыми головными болями. Актриса планировала обследование в Дании. Деньги собрали неравнодушные украинцы, и Катя должна была ехать за границу. Однако получила сообщение от врачей, что в ближайшее время ее не могут принять, потому что очень большая очередь такого обследования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!