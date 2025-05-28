Путинисту Киркорову, который обгорел на концерте, стало хуже: россиян призвали молиться

Состояние российского поп-исполнителя и сторонника Кремля Филиппа Киркорова, который пострадал во время концерта в Санкт-Петербурге из-за пиротехнического инцидента, ухудшилось. У 58-летнего певца развились осложнения, в частности частичный некроз кожи, с которым врачи пока не могут справиться.

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Российские Telegram-каналы и медиа начали призывать молиться за артиста. Из-за наличия сахарного диабета процесс заживления осложнился, а раны начали гноиться.

Согласно медицинской справке, оказавшейся в распоряжении российского ресурса, Киркорову официально поставили диагнозы: ожог II степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. Из-за тяжелого состояния певец находится под постоянным наблюдением хирурга и нуждается в ежедневных перевязках. Ему строго запрещена любая физическая нагрузка, а также участие в концертной деятельности.

Справка. Некроз – это необратимый процесс отмирания тканей, который часто приводит к более глубоким осложнениям, особенно у больных диабетом. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство или даже ампутация пораженных участков.

Бурсит – это воспаление слизистых сумок, которые окружают суставы, что приводит к повышенному образованию и накоплению жидкости в этих сумках.

Пиар-директор артиста Екатерина Успенская подтвердила, что Филипп Киркоров временно прекратил всю активность и ушел в отпуск "по состоянию здоровья". Сейчас он лечится в больнице, где за его состоянием следят ведущие специалисты.

Сигналом о настоящей серьезности ситуации стало отмененное участие Киркорова в юбилейном концерте к 85-летию композитора Давида Тухманова в Государственном Кремлевском дворце. Хотя имя певца фигурировало в афише, он так и не появился на сцене. По сообщению росмедиа, причиной стало именно резкое ухудшение здоровья. Этот случай стал беспрецедентным: за 35 лет на сцене Киркоров никогда не отменял своих выступлений.

Роковой инцидент произошел 25 апреля во время выступления Киркорова, когда из-за неисправности пиротехнических элементов на сцене загорелся его сценический костюм. Поп-король получил ожоги второй степени. Сначала певец пытался сохранять публичный оптимизм и даже не сразу прекратил выступление, однако последствия оказались серьезными.

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