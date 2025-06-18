Едва шевелится: Киркоров впервые после госпитализации вышел на сцену и испугал россиян. Видео

Путинист Филипп Киркоров, которого еще недавно едва не хоронили в российских медиа, неожиданно появился на сцене. Его первое выступление после серьезной травмы и госпитализации состоялось в Ташкенте, Узбекистан, но вместо триумфального возвращения – волна тревоги и шока.

Видео дня

Российские фанаты в Telegram-пабликах массово пишут об ужасном состоянии артиста: Киркоров едва стоит на ногах, двигается с трудом и выглядит крайне истощенным. На сцену артист вышел исполнить свой хит "Дива", однако появившиеся в сети видео вызвали больше вопросов, чем восхищения.

Поведение певца действительно напоминает человека, который не до конца оправился после тяжелого недуга, – он практически не двигается и поет очень скованно.

Еще в конце мая российские медиа сообщали о критическом состоянии "поп-короля". Тогда стало известно, что из-за неудачного пиротехнического эффекта во время шоу в Санкт-Петербурге он получил серьезные ожоги. На фоне сахарного диабета заживление проходило крайне тяжело. Врачи диагностировали у Киркорова бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Из-за риска дальнейших осложнений медики запретили артисту любую физическую нагрузку и настояли на госпитализации. Пиар-директор Екатерина Успенская тогда подтвердила, что путинист временно прекратил всю активность и ушел в отпуск "по состоянию здоровья".

После госпитализации Киркоров лишь один раз появился на публике – 7 июня на красной дорожке российской премии МУЗ-ТВ. И даже там певец практически не двигался, осторожно ступал и держался за женщину-спутницу как за опору.

Ранее OBOZ.UA писал, что Киркоров опозорился "лимитированными" Rolex с символом России. Путинист хотел быть патриотом, а стал посмешищем.

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