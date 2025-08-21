Киркорову диагностировали неизлечимое заболевание: не может жить без лекарств, но игнорирует советы врачей

Певцу-путинисту Филиппу Киркорову поставили диагноз неизлечимой болезни – сахарный диабет второго типа. Это хроническое заболевание, которое сопровождается повышением уровня глюкозы в крови и требует постоянного медикаментозного контроля.

О проблемах со здоровьем певца стало известно росмедиа после инцидента на его концерте в апреле, когда артист получил ожоги от фейерверков. Врачей насторожило то, что раны чрезвычайно долго не заживали. После анализов диагноз подтвердился, и теперь Киркоров ежедневно получает инсулиновые инъекции.

По информации пропагандистов, путинист жалуется на слабость, постоянную жажду, "ватные" ноги и резкие перепады настроения – от раздражительности до апатии. Из-за ухудшения самочувствия он временно отказался от выступлений: ближайшие концерты запланированы только на февраль 2026 года.

Медики настаивают на коррекции рациона и изменениях в образе жизни, однако Киркоров категорически отказывается от диеты, что усложняет лечение. Несмотря на ежедневную терапию, состояние певца остается нестабильным.

Напомним, 25 апреля во время концерта в Санкт-Петербурге у Киркорова загорелся пиджак из-за неисправности пиротехнического оборудования. Сразу после инцидента певцу пришлось отменить гастроли на юге России. Врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Заживление проходило сложно из-за наличия сахарного диабета. Его пиар-директор Екатерина Успенская тогда сообщила, что Киркоров временно прекращает всю деятельность и берет отпуск "по состоянию здоровья". Артист исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние описывали как "критическое".

Как писал OBOZ.UA, после госпитализации он появился на публике всего несколько раз, в том числе 7 июня на премии МУЗ-ТВ и с концертом в Ташкенте. В соцсетях россияне обратили внимание на его слабость и неуверенность в движениях. Сам Киркоров признавал, что рука после ожога еще болит, но в целом чувствует себя лучше. Тогда он впервые прокомментировал свое здоровье, заявив, что раны украшают мужчину, но россияне ему не поверили.

