Цена стартует от $20 тысяч: Ника из 'Вагітна у 16' приобрела BMW с именными номерами и похвасталась дорогой покупкой. Видео, фото

Ника – участница скандального телепроекта "Беременная в 16" – похвасталась очередной покупкой. 20-летняя девушка приобрела новый автомобиль, ориентировочная стоимость которого стартует от $20 тысяч. Этот автомобиль стал уже четвертым в ее жизни.

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Этим автомобилем оказалось BMW i330 2017 года. Блогер похвасталась дорогостоящей покупкой в Instagram.

"Когда тебе только 20, и ты можешь себе позволить купить четвертую машину за 20 лет и ездить на отдых без "папика", – написала Ника в своих соцсетях, намекая, что всего достигла самостоятельно.

Ника получила известность после участия в первом выпуске нового сезона проекта "Беременная в 16". Съемки ее истории состоялись еще в 2021 году, до полномасштабного вторжения. На момент участия в шоу девушке было всего 15 лет. В проекте рассказывалось о ее непростом детстве, желании стать известным блогером и ранней беременности. После выхода выпуска в эфир девушку начали узнавать на улицах, а ее соцсети стремительно набрали аудиторию.

Сейчас Ника проживает в пгт Саврань Одесской области, воспитывает сына Сэмюэля, которому сейчас 4 года, и активно развивает свой онлайн-бизнес.

В "Беременная в 16" Ника предстала как девушка, которая мечтала об идеальной жизни с картинки соцсетей. Она познакомилась в TikTok с 20-летним Даниилом, который впоследствии стал отцом ее ребенка. Несмотря на романтическое начало, их история была полна вызовов: Даниил попал в ДТП, оставил учебу в академии, а беременность изменила планы обоих. Однако семья парня поддержала Нику – она переехала к ним и получила заботу, которой ей не хватало в родном доме.

После рождения сына, которого назвали Сэмюэлем в честь любимого фильма девушки, Ника осталась жить с Даниилом. Родители парня подарили им дом в Савране, хотя Ника мечтала о большом городе. Несмотря на это, пара пыталась обустроить семейное гнездо. В течение двух лет они жили в Одессе, где открыли собственный суши-бар. Известно, что сейчас пара разошлась, а 20-летняя девушка воспитывает ребенка самостоятельно.

Проект "Беременная в 16" собрал десятки миллионов просмотров и спровоцировал шквал реакций в соцсетях. Выпуск с Никой – один из самых популярных. В то же время волна критики и хейта также накрыла шоу из-за чувствительной тематики и судьбы юных мам. После громкого резонанса телеканал СТБ решил не продолжать съемки новых серий. Как отмечали ранее, это решение было принято из-за изменения общественного климата в военное время. Все серии, вышедшие в эфир, были отсняты еще до 2022 года.

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