Три жены, пять детей: как выглядят любимые женщины Дональда Трампа и его наследники. Фото

Дональд Трамп, 45-й президент США, лидер Республиканской партии, предварительно побеждающий на выборах главы Белого дома, известен не только своими громкими заявлениями, но и личной жизнью. В последние три десятилетия романы политика неоднократно попадали в заголовки газет.

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Бизнесмен был трижды женат, имеет пять детей и семь внуков. OBOZ.UA расскажет, что известно о женах Трампа и почему распались его предыдущие браки.

Ивана Трампа

В 1976 году Дональд познакомился с моделью Иваной Зельничковой. Тогда она жила в Монреале, работала лыжным инструктором, иммигрировав в Канаду из Чехословакии несколькими годами ранее. Женщина оказалась в Нью-Йорке в поисках работы, и на ужине с группой других моделей к ней подошел Дональд.

Впоследствии Трамп отправил ей 100 роз, они ужинали вместе и держали постоянную связь. Лишь после трех месяцев с момента знакомства политик сделал предложение любимой. 31 декабря 1977 года, в первую годовщину помолвки пары, Ивана родила сына Дональда-младшего. Во время брака у Дональда и Иваны родилось еще двое детей: в 1981 году на свет появилась дочь Иванка, а в 1984 у них родился младший сын Эрик.

Влюбленные прожили в браке более 12 лет до 1989 года, когда Ивана узнала, что Дональд имел роман с моделью Мэйплс. В марте 1990 года Ивана официально подала на развод. В течение следующих двух лет пара сражалась в суде.

Несмотря на их бурный развод, Ивана сказала, что после того, как их судебная волокита закончилась, они остались "дружными родителями". Когда Ивана умерла 14 июля 2022 года в возрасте 73 лет, Дональд назвал ее "прекрасной, красивой и удивительной женщиной, жившей прекрасной вдохновенной жизнью", пишет People.

Марла Мейплс

Дональд познакомился с Мэйплс во время теннисного матча в 1985 году, когда он еще был женат на своей первой жене Иване. Сначала пара была просто друзьями, но со временем завязался роман, который они держали в тайне.

Марла и Трамп продолжали время от времени встречаться, и в 1993 году женщина забеременела. Их дочь Тиффани родилась 13 октября, позже Мэйплс назвала "самым незапланированным сюрпризом". Несмотря на то что Дональд ранее говорил, что не планирует снова жениться, пара сыграла свадьбу вскоре после появления ребенка.

Пара была вместе в течение трех лет, прежде чем окончательно развестись в мае 1997 года. Мэйплс позже призналась, что они с Дональдом имели разные взгляды на мир и воспитание дочери. Развод проходил в суде в течение следующих двух лет.

Мелания Трамп

В то время как Дональд был еще в процессе своего развода с Мэйплс, он встретил модель Меланию Кнавс из Словении. Впервые пара встретилась в 1998 году на вечеринке в Нью-Йорке, где Дональд попросил номер женщины. Она отказала ему, поскольку он пришел на вечеринку с другой, но со временем он все же смог ее завоевать.

Вскоре после этого Дональд и Мелания начали встречаться, хотя влюбленные не раз расходились. Трамп сделал предложение модели на Met Gala в 2004 году. 22 января 2005 года они официально женились. Позже в том же году Дональд и Мелания объявили, что ждут первенца.

20 марта 2006 года пара приветствовали своего сына Беррона Трампа. В 2017 году Дональд был официально избран президентом, а Мелания стала первой первой леди, родившейся за границей, с 1829 года.

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