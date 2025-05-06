Три 'супермамы' унизили женщину за работу кассиром и высмеяли ее зарплату, но зрители поставили их на место. Видео

Новый выпуск 9 сезона украинского реалити-шоу "Супермама" не обошелся без скандала. Три участницы проекта унизили свою конкурентку Викторию из-за того, что она работает кассиром в супермаркете и получает заработную плату в размере десяти тысяч гривен.

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Женщины откровенно насмехались над профессией соперницы и заявили: она не меняет место работы якобы только потому, что "не имеет желания зарабатывать больше", хотя вокруг "куча возможностей". Однако зрители проекта на платформе YouTube быстро поставили "супермам" на место и отметили, что наблюдать за тем, как люди самоутверждаются за счет других – отвратительно.

"Я работаю кассиром в супермаркете. Окончила профессионально-техническое училище на кассира", – сказала Виктория.

После этих слов участницы реалити выдали: не понимают, зачем получать образование по этой специальности. По их мнению, работа кассира заключается лишь в том, чтобы "пробивать" стоимость товара, поэтому для этого "много мозгов не надо". Тогда Виктория объяснила, что в ПТУ училась, как правильно оформлять отчеты, вести документацию, работать с инкассацией и тому подобное. В частности женщина отметили, что сейчас в ее обязанности входит работа за кассой, разложение и переоценка товара, разнесение ящиков и смена ценников. За это она получает 10 тысяч гривен в месяц.

Однако все эти аргументы совершенно не изменили мнение "супермам". Одна из участниц даже начала поучать Викторию: "Сейчас куча возможностей, где можно заработать. Тот же биткоин или вкладываться в криптовалюту. Ты не хочешь думать, как бы больше заработать".

Позже Виктория поделилась, что сейчас живет с сыном на 20 тысяч грн в месяц, часть из которых составляет ее зарплата, а другую – алименты от бывшего мужа. Как отметила участница проекта, она ведет блокнотик, куда записывает все расходы, чтобы экономить. Однако и здесь конкурентки нашли к чему придраться. Так, например, им не понравилось, что она тратит только 2,5 тысячи на продукты и одевается в секонд-хенде.

А вот пользователи сети, в отличие от тройки "супермам", стали на защиту Виктории:

"Называть себя психологом и при этом унижать других – это просто отвратительно. То, как вы самоутверждаетесь за счет чужого достоинства, вызывает только стыд и отвращение. Очень обидно, что такое поведение сегодня побеждает".

"Эта тройка издевается над женщиной, которая сама тянет ребенка как может, а так живет большинство людей, камон. Любая профессия является ценной и нужной. Я считаю так, кем бы ты ни была, будь человеком, в первую очередь, а это отношение насколько пренебрежительное".

"Шок из-за этих мамаш которые начали открытый буллинг к профессии продавца Виктории. Мамы, вы отвратительны, надеюсь вы это прочитаете".

"А чего насмехаться? Хорошо живет девушка, сыночка воспитывает и на работу еще ходит. Молодец!"

Негативно о поведении участницы высказался в своем Instagram и блогер Богдан Беспалов. Интернет-деятель отметил, что большое количество людей в Украине работают кассирами, охранниками, таксистами или бухгалтерами и ведут обычный, а не "лакшери" образ жизни. Он добавил: "Нет плохих профессий, есть гнилые люди".

Ранее OBOZ.UA писал, что эпатажная участница "Супермамы" раскрыла всю правду о шоу и рассказала, почему очень обиделась на Карпачеву.

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