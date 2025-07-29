Трамп публично обвинил Бейонсе в грубом нарушении закона, но ему не поверили: подробности скандала
Президент США Дональд Трамп сделал новое громкое заявление, в котором утверждает, что певица Бейонсе якобы получила 11 миллионов долларов за поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис во время выборов в 2024 году. Свои обвинения он изложил в посте на собственной платформе Trump Truth во время пребывания в Шотландии. По словам Трампа, "демократы признают", что эти деньги были заплачены, и он настаивает: такая выплата является "абсолютно незаконной".
Однако Трамп не привел никаких подтверждений своим словам. Более того, согласно официальной отчетности, кампания Харрис не осуществляла подобных многомиллионных платежей. Единственная сумма, имеющая хоть какое-то отношение к Бейонсе, – 165 тысяч долларов, перечисленных ее продюсерской компании за организацию мероприятия в Хьюстоне осенью 2024 года.
В своей заметке Трамп указал не только на Бейонсе. По его словам, 3 миллиона долларов получила Опра Уинфри, а еще 600 тысяч – телеведущий и активист Эл Шарптон. Трамп убежден, что все эти выплаты были "неправильно задекларированы" и указаны как "расходы", хотя на самом деле – это якобы оплата за поддержку кандидата.
"Эти смешные суммы были неправильно указаны в бухгалтерских книгах и документах. Вы не можете платить за поддержку. Это абсолютно незаконно. Представьте, что произошло бы, если бы политики начали платить людям за поддержку. Начался бы ад! Камала и все, кто получил деньги за поддержку, нарушили закон. Их всех следует привлечь к ответственности!" – заявил он.
Что известно об участии Бейонсе в митинге
В октябре 2024 года Бейонсе действительно приняла участие в публичном мероприятии Камалы Харрис в Хьюстоне. Она не выступала с концертом и не делала заявлений на сцене. Кампания Харрис заявляла, что звездам не выплачивали гонораров за участие, однако расходы на логистику и организацию события – такие, как сцена, свет, звук, команда – покрывались официально.
Слухи о том, что Бейонсе получила от демократов 11 миллионов долларов, начали распространяться еще в конце 2024 года – преимущественно среди сторонников Трампа в соцсетях. Как пишет CNN, эту информацию уже тогда опровергли независимые фактчекеры из PolitiFact и FactCheck.org. Они не нашли никаких следов подобных транзакций в отчетности кампании Харрис, а также не зафиксировали признаков того, что такие деньги выплачивались косвенным путем.
Мать Бейонсе, Тина Ноулз, еще осенью жестко ответила на распространение дезинформации. В своем Instagram-посте она заявила, что "ни одной копейки Бейонсе не получала" и назвала слухи "ложью". Позже платформа удалила этот фейковый пост, отметив, что он нарушает политику в отношении ложной информации.
Ранее OBOZ.UA писал, что Бейонсе, которая одевалась в украинские бренды, шокировала выбором нового сценического образа в цветах РФ. Именно из-за сочетания цветов в сценическом наряде российские Z-каналы начали активно распространять сообщения о "российском следе" в шоу звезды.
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