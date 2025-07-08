Бейонсе, которая одевалась в украинские бренды, шокировала выбором нового сценического образа в цветах РФ: Z-патриоты увидели в этом 'знак'

Американская поп-звезда Бейонсе оказалась в центре внимания из-за своего сценического образа, вызвавшего неоднозначную реакцию в соцсетях. На одном из концертов певица появилась на сцене в ярком костюме, выполненном в цветах красного, синего и белого. Огромная шуба-накидка из искусственных перьев с длинным шлейфом создавала эффект цветной волны, которая растекалась за ней, создавая впечатление триколора.

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Когда Бейонсе сняла шубу, под ней оказалось боди с бахромой в сине-красных цветах, красные перчатки и красные блестящие ботфорты с длинной бахромой – динамичный, стильный и выразительный образ, который точно соответствовал ее энергичной манере выступления. Именно из-за сочетания цветов в сценическом наряде российские Z-каналы начали активно распространять сообщения о "российском следе" в шоу звезды.

Один из таких Telegram-каналов написал: "На концерте Бейонсе обнаружен российский след. Фанатам многого не надо: видят триколор – пишут комментарии и приглашают всю семью певицы в Россию".

Интересно, цвета костюма очевидно намекают не на российский, а на американский флаг, особенно учитывая общий стиль шоу Бейонсе, который в последнее время активно эксплуатирует тему ковбойской эстетики и символики США.

При этом стоит напомнить, что Бейонсе уже неоднократно демонстрировала поддержку украинских дизайнеров, включая львовский бренд Cultnaked и киевский FROLOV. На одном из концертов в Нью-Йорке певица появилась в удлиненной шубе из искусственного меха от Cultnaked, которую дополнила кожаным жакетом с массивной серебристой пряжкой, высокими сапогами с бахромой и ковбойской шляпой цвета темного шоколада. Стилизация образа сочетала элементы глэма, вестерна и современной модной провокации.

Еще один громкий пример – выступление Бейонсе на шоу NFL Christmas Gameday, которое транслировал Netflix в день Рождества. Там она вместе с дочкой Блю Айви появилась в костюмах, разработанных украинским брендом FROLOV. Дизайнер Иван Фролов подтвердил свое участие, отметив, что команда бренда создала 33 сценических костюма для певицы, ее ребенка и балета. Дочь Бейонсе была одета в костюм с кристаллами, бахромой и уникальной пряжкой в виде буйвола, которая символически перекликалась с поясом самой певицы. Кроме того, Бейонсе выбирала платье от FROLOV и для своего громкого выступления на открытии отеля Atlantis The Royal в Дубае – первого с 2018 года. Во время исполнения хита Drunk in Love она появилась на сцене в роскошном наряде от украинского бренда, поднимаясь на платформе среди фонтанов и фейерверков.

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