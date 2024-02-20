Том Круз познакомился с детьми Эльсины Хайровой: как выглядят сын и дочь модели от российского олигарха. Фото

Всемирно известный американский актер и режиссер Том Круз познакомился с детьми своей новой пассии – российской светской львицы Эльсины Хайровой, являющейся дочерью политика-союзника Путина, бывшего депутата Госдумы РФ. У 36-летней россиянки, уже давно проживающей в Великобритании, есть сын и дочь от первого брака с российским олигархом и торговцем бриллиантами Дмитрием Цветковым.

Между 61-летним Крузом и Хайровой все стало так серьезно, что он познакомился с ее детьми. По крайней мере, к такому выводу пришли журналисты Page Six, пообщавшись с источником, приближенным к паре.

Итак, как мы заметили выше, у Эльсины Хайровой двое детей. Женщина регулярно делится общими фотографиями с дочерью, а вот сына почти не показывает. Его можно встретить только на нескольких фотографиях почти семилетней давности. Проанализировав соцсети девушки Круза, узнаем, что мальчику сейчас 13 лет, а зовут его Тамир.

Что касается дочери, то она часто фигурирует в соцсетях мамы. Девочку зовут Ева, она родилась в сентябре 2017-го.

Буквально два дня назад Хайрова опубликовала свежие фото с дочерью горнолыжного курорта.

Известно, что Хайрова и ее бывший муж развелись в 2021 году. Их разрыв попал в международные заголовки, поскольку предметом спора стали миллионы, в том числе особняк в английском графстве Суррей, пять лондонских квартир, Bentley и Ferrari, ювелирные украшения Cartier и произведения искусства Пьера-Огюста Ренуара и Марка Шагала. Цветков рассказывал, что развод стоил ему 150 миллионов фунтов стерлингов (188 миллионов долларов), и что он потратил 10 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов долларов) на одежду и 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) на сумочки за 11 лет брака .

Напомним, что звезда культовой серии фильмов "Миссия невыполнима" познакомился с разведенной миллионершей Хайровой, когда друг привел ее на одно из его эксклюзивных воскресных чаепитий в его пентхаусе в Гайд-парке в Лондоне.

По словам источников, Круз чувствует себя в Лондоне "комфортнее", чем в Лос-Анджелесе, и устраивает там еженедельные вечеринки во второй половине дня для элитной публики. "У него есть дворецкие и домашние пирожные, и все это очень по-британски. Круз нанял персонал и ди-джея, а гости подписали соглашения о неразглашении", – раскрыл инсайдер.

Как сообщал OBOZ.UA, Том Круз проводит немало времени с Эльсиной Хайровой, но все же пытается в публичных местах избегать избранницы, чтобы не попадать в объективы камер. Ради россиянки, проживающей в Великобритании, актер находится в Лондоне и регулярно наведывается любимую дома. Подробности – в материале.

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