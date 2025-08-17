Вдова Юрия Фелипенко вспомнила последнее сообщение любимого за 30 минут до гибели и призналась, почему не раскрывает подробности со службы

Украинский актер и военнослужащий Юрий Фелипенко погиб 14 июня, когда его подразделение покидало позиции. Последний раз он общался со своей женой, писательницей Екатериной Мотрич, лишь за полчаса до трагического события.

В разговоре с журналисткой Алиной Доротюк Мотрич поделилась болезненными воспоминаниями и рассказала, как узнала о смерти мужа. Она также объяснила, почему воздерживается от публичных комментариев о деталях гибели Фелипенко. По ее словам, сейчас идет официальное расследование, поэтому она не может раскрывать обстоятельства до завершения процесса.

По словам Екатерины, во время последней переписки Юрий сообщил, что вместе с побратимами выезжает с позиций.

"Последний раз общались за полчаса до его смерти. Они выезжали с позиций. Мы переписывались. Я написала: Фух, напиши", – вспомнила Мотрич.

Она отметила, что после этого связь оборвалась. Вскоре пришла трагическая весть – именно во время выезда Юрий Фелипенко погиб.

Екатерине Мотрич о смерти мужа сообщили представители ТЦК – медсестра и капеллан. Это был самый тяжелый момент в ее жизни, однако вдова отметила, что даже в таких страшных обстоятельствах почувствовала человечность и поддержку со стороны военных структур.

"Должна отметить, что с момента, как они мне позвонили, и до сих пор мы контактируем по различным бюрократическим вопросам. Это очень приятная коммуникация. Как бы это странно не звучало, я хочу публично поблагодарить за эту искреннюю, тактичную и последовательную коммуникацию", – отметила она.

Юрий Фелипенко добровольно стал в ряды ВСУ в апреле 2024 года. Он служил в составе БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Несмотря на то, что его карьера была связана с театром, мужчина не колеблясь выбрал путь защитника, став к оружию вместе с побратимами.

Прощание с Юрием состоялось 19 июня в Киеве. Родные, друзья, коллеги и побратимы пришли провести его в последний путь. Военного похоронили на Берковецком кладбище. Для Екатерины Мотрич это стало моментом прощания не только с мужем, но и со всей их совместной жизнью, которую война оборвала так внезапно.

