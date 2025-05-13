Тимур Мирошниченко прокомментировал разговоры о появлении в его семье пятого ребенка

Телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой, популярным блогером Инной Мирошниченко, воспитывает четверых детей, двое из которых – усыновлены парой уже во время войны. По его словам, звездные супруги не исключают мысли о том, что в их семье может появиться еще один ребенок.

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Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в интервью OBOZ.UA. Телеведущий назвал условия, которые должны измениться, чтобы семья снова увеличилась.

"Мы никогда не говорим "нет", – рассказывает Тимур Мирошниченко, – Но для этого нужны соответствующие обстоятельства. Сейчас мы заполнены на максимум в плане элементарных бытовых моментов – количество квадратных метров жилья, количество мест в машине и так далее".

Телеведущий также рассказал, как дети ладят между собой: "Характер у всех разный, потому что все индивидуальности, и мы это поддерживаем. Поэтому как все братья и сестры: здесь обнимаются, целуются, а здесь – уже дерутся". Мирошниченко говорит, что ревности друг к другу у детей нет: "По поводу ревности, мы сейчас спросим об этом у Мии – она как раз рядом со мной. Говорит, что никогда не обижалась. Она обожает Марселя, а если у него спросить, кого он в семье больше всего любит, скажет: Мию. Между этими двумя какая-то неземная любовь просто".

"Надо сказать, что у нас не было такого – привели детям ребенка и сказали: вот ваш братик или сестричка, – добавил Тимур. – Мы почти год готовили детей к этому - рассказывали, объясняли, отвечали на их вопросы, спрашивали сами. И перешли к конкретным действиям только тогда, когда поняли, что дети готовы к принятию".

Ранее OBOZ.UA писал, как Инна Мирошниченко умилила сеть разговором с названной дочерью.

Полное интервью с Тимуром Мирошниченко читайте на OBOZ.UA здесь.

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