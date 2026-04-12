'Теперь я сирота': телеведущая Шаманская сообщила о потере родного человека накануне Пасхи

Телеведущая Алина Шаманская сообщила о потере – накануне Пасхи (в день смерти Иисуса Христа и последний день Великого поста) умер ее отец. Как она отметила со слезами на глазах, теперь стала круглой сиротой – ее мама раньше умерла из-за онкологии.

Видео дня

О потере родного человека Шаманская рассказала 11 апреля в своем Instagram, опубликовав серию эмоциональных видео и сообщение. В первом обращении она появилась вся в слезах и коротко написала: "Отныне я сирота. И я стараюсь держаться... Ради сына".

Впоследствии телеведущая опубликовала видео с их танцем с отцом, подписав его: "Прощай, мой родной папочка". Она также показала цветы, которые приобрела для похорон, – красные розы и гвоздики, перевязанные лентой.

В Stories Шаманская поделилась архивным фото отца из молодости и призналась: "Я – вся в папу. И я не прощаюсь. Он теперь навечно в моей душе".

Отдельно блогер опубликовала большое сообщение, в котором подробно вспомнила об отношениях с отцом. Она написала, что он был для нее не только папой, но и другом, поддерживал ее в творчестве, помогал в сложных ситуациях и всегда верил в нее.

"Спасибо, что ты отвел меня в музыкальную школу, снимал все мои концерты. А когда я разбила ту вазу, ты сказал: "Дочка, я все порешаю! Я скажу маме, что это я. Только не переживай!" Именно с тобой я делилась своими любовными страданиями и советовалась, что делать. Ты отпрашивал меня у мамы на дискотеку и советовал, что надевать, какую лучше прическу сделать. Я всегда спрашивала, зная о твоем хорошем вкусе. Ты действительно учил меня жизни, как друг!" – поделилась телеведущая.

По ее словам, именно он сформировал ее характер, научил быть смелой и отзывчивой к другим.

Также телеведущая рассказала, что ее отец часто помогал не только семье, но и знакомым – ремонтировал вещи и всегда откликался на просьбы о помощи. Она подчеркнула, что именно его пример научил ее человечности без лишних поучений.

Ранее Шаманская в интервью Алексею Суханову рассказывала, что ее отец имел проблемы с кратковременной памятью и находился под наблюдением специалистов. По ее словам, он оставался физически активным, однако болезнь постепенно прогрессировала, а лечение могло лишь замедлить этот процесс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!