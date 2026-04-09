Аурика Ротару раскрыла тайну своей личной жизни спустя 20 лет после смерти мужа

Певица Аурика Ротару впервые за долгое время откровенно высказалась о своей личной жизни, которая после смерти мужа остается закрытой темой. Певица призналась, что не рассматривает возможности новых отношений даже спустя более 20 лет после потери.

Соответствующее заявление артистка сделала в комментарии ТСН, отвечая на вопрос о возможных изменениях в личной жизни. По ее словам, эта тема для нее неактуальна, ведь она полностью посвятила себя семье и профессии.

Ротару подчеркнула, что после смерти мужа Владимира Пигача не задумывалась о новом браке. Она прямо отметила, что не видит себя в новых отношениях и не планирует менять свой образ жизни.

"Эта тема не для меня, я знаю точно. Уже больше 20 лет, как не стало моего мужа, и я об этом даже не думаю. У меня есть чем заняться: есть семья, есть две замечательные девушки, есть дочь. То есть есть есть кем заняться. И есть моя профессия, есть моя музыка, есть мои песни, мои зрители", – сказала певица.

Кроме сцены, Аурика Ротару находит удовольствие в простых бытовых вещах. Она рассказала, что значительную часть времени проводит дома и занимается садоводством.

"Я очень люблю ходить по своему саду. Я очень люблю сажать цветочки, сеять зелень, сажать какие-то овощи. Я люблю за этим смотреть: как, где, что выросло. Это для меня очень большое удовольствие", – поделилась артистка.

Известно, что Аурика Ротару потеряла мужа в 2005 году. Ее избранник, банковский бизнесмен Владимир Пигач, умер внезапно в результате обширного инсульта. По словам певицы, трагедия стала полной неожиданностью, ведь он вел здоровый образ жизни и не жаловался на самочувствие.

Пара познакомилась в Черновцах на концерте ансамбля "Черемош". Уже в 1987 году они поженились, а вскоре у них родилась дочь Анастасия. После смерти мужа Ротару больше не выходила замуж, повторив судьбу своей старшей сестры Софии, которая также овдовела и не строила новой семьи.

Муж артистки похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

