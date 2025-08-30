'Двойной агент' Кобзон: какая неудобная правда о связях путиниста с Украиной всплыла после его смерти

7 лет назад ушел из жизни Иосиф Кобзон — советский и российский певец, который в течение десятилетий оставался одной из самых громких фигур эстрады, а последние годы жизни вызвал в медиа неоднозначную реакцию из-за своей ярой поддержки политики Кремля. Его позиция в отношении Украины и собственные политические амбиции долгое время ставили артиста в центр международных скандалов.

Однако после его смерти всплыла неожиданная правда: Кобзон фактически пытался усидеть на двух стульях, одновременно будучи ярым путинистом и имея глубокие личные связи с Украиной. OBOZ.UA расскажет об этом подробнее.

Антиукраинские заявления и поддержка Кремля

Иосиф Кобзон, родом из Донецкой области, активно поддерживал аннексию Крыма и действия россиян на Донбассе. Артист неоднократно комментировал события на Майдане и войну на востоке Украины в громких и резких выражениях.

В частности, о Крыме Кобзон заявлял: "Мы (Россия. – Ред.) взяли на себя непосильную ношу – Крым. Это исконно российская территория, которую мы финансируем из нашего убогого российского бюджета".

О Донбассе певец высказывался еще резче: "Донбасс никто не ставил на колени и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь".

Он также называл Украину "сумасшедшей" и "американской марионеткой", критиковал волонтеров и власть после Революции Достоинства, а позицию Петра Порошенко относительно поздравления дончан с Днем города называл "предательской".

Из-за такой ярой антиукраинской позиции Кобзон получил санкции от Украины: блокирование активов, запрет на вывод капиталов и лишение государственных наград, включая звание народного артиста Украины.

Связь с Путиным

После смерти артиста вспоминают его близость к Кремлю. На церемонию прощания с Кобзоном приехали диктатор РФ Владимир Путин и тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Путин почтил память певца минутой молчания, пообщался с родными и положил букет к гробу. Такое внимание свидетельствовало о высоком статусе Кобзона в путинской России.

Иосиф Кобзон также имел давние связи с КГБ и советскими спецслужбами. По данным соавтора книги "КГБ играет в шахматы" Владимира Попова, Кобзон в 1970-х годах пополнил ряды агентов 5-го управления КГБ, где оставался на связи с руководителем генералом Филиппом Бобковым. Связь с Бобковым обеспечили ему карьерный рост, высокие гонорары и звание народного артиста СССР.

Неожиданная украинская сторона

Несмотря на антикремлевские настроения украинцев и собственную пророссийскую риторику, Кобзон имел глубокие связи с Украиной. Как рассказал украинский композитор Александр Злотник, Кобзон даже получил украинский паспорт по распоряжению Леонида Кучмы, чтобы участвовать в политических кампаниях. Он мог выступать в поддержку украинских политических сил и пел на украинском языке, хотя публично демонстрировал пророссийскую позицию.

Легендарный композитор Игорь Поклад знал, что в предсмертные дни Кобзон начал общаться с родными на украинском языке, грезил на украинском, находясь без сознания. Это подтверждает: даже во времена открытой пророссийской деятельности артист сохранял связь со своими корнями.

Кобзон оставил после себя неоднозначное наследие. С одной стороны, он поддерживал аннексию Крыма, выступал в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", получил звание "героя ДНР" и стал почетным гражданином нескольких пророссийских администраций. С другой стороны, его украинские корни и неизвестные широкой общественности факты свидетельствуют, что певец пытался балансировать между двумя мирами.

Ранее OBOZ.UA писал, какое обещание Кобзону дал Путин и почему его поминки превратились в вечеринку. Путинист умер после суток в коме, долгое время борясь с раком четвертой стадии.

