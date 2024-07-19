Так выглядит счастье. Евгений Кот и Наталья Татаринцева очаровали сеть фото дочери, которая родилась чуть больше недели назад

Известный украинский хореограф Евгений Кот и его жена, инфлюэнсер и гимнастка Наталья Татаринцева, опубликовали новые фото дочери Лели. Малышка родилась чуть больше недели назад, а уже стала звездочкой сети.

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Новоиспеченная мама поделилась своей новой рутиной в Instagram. Татаринцева показала, как изменилась ее дочь с первого дня выписки из роддома, написав: "Теперь понимаю, когда говорят, что дети быстро растут".

На фотографиях малютка лежит в кроватке и мирно спит. Сравнив два снимка можно не только увидеть, как изменилась Леля, но и полюбоваться модными образами девочки.

"10 лет в счастливых отношениях с любимым мужчиной, а теперь стала мамой... До этого шла последние 5 лет и горжусь тем, что, несмотря на все диагнозы, мы смогли забеременеть самостоятельно", – говорится в Insta-stories танцовщицы.

На других фотографиях можно увидеть, как супруги привыкают к статусу родителей. Можно предположить, что пара не отходит от дочери. Это подтверждает один из кадров – Евгений Кот отдыхает рядом с младенцем.

Кроме того, инфлюэнсер добавила чувственные селфи, где она держит Лелю на руках, а малышка в свою очередь лежит на плече мамы. Украинцы не смогли пройти мимо счастливых фото:

"Счастье быть мамой. Я вас поздравляю! Кайфуй, даже когда очень сложно. Дети так быстро растут", – написала певица Светлана Тарабарова.

"Ох и кайффф, а не фотки. Спасибо вам. Хочу ребенка теперь".

"И это только начало. Увидите, как дальше будет распирать от счастья, особенно когда ты мама девочки".

"Действительно от этих фото и видео такая приятная энергия, такая гармония в семье вашей. Радуюсь за вас".

"Девочка очень похожа на Женю".

"Какая сладкая манюня! Пусть все будет хорошо!"

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Евгений Кот и Наталья Татаринцева удивили украинцев оригинальным именем дочери. Стоит заметить, что за несколько дней до родов гимнастка поинтересовалась у подписчиков, догадается ли кто-нибудь, как родители назовут малышку. Подробности – в нашем материале.

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