Тайный роман, отношения с чужой женой и измены: секреты личной жизни Тараса Шевченко

164 года назад умер Тарас Шевченко – один из известнейших украинских поэтов, художников и мыслителей. Его творчество остается актуальным и сегодня, но не менее интересна история личной жизни. Ведь Шевченко был не только гением слова, но и мужчиной, который влюблялся, ошибался и даже терял друзей из-за женщин.

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Его сердце пылало страстью не раз, однако судьба распорядилась так, что он так и не создал свою семью. OBOZ.UA рассказывает об этих и других любовных деталях жизни Тараса Шевченко.

Первая любовь – детская симпатия или что-то большее

Оксана Коваленко – соседка Тараса из Кирилловки, с которой он провел детство. Они дружили, их матери даже предполагали, что дети поженятся, но судьба развела их в разные стороны. Шевченко вспомнил Оксану в нескольких своих произведениях, в частности в стихотворении "Мені тринадцятий минало", где трогательно описал образ девушки. Исследователи его творчества считают, что это была первая и самая безобидная симпатия поэта. Была ли эта настоящая любовь, неизвестно.

Женщина, которая научила его любви

В Вильно юный Тарас познакомился с польской портнихой Ядвигой Гусиковской, которая была старше его на 8 лет. Она не только помогла ему выучить польский язык, но и стала его первой женщиной. Этот роман длился недолго, ведь из-за польского восстания 1830 года Шевченко вынужден был уехать. Несмотря на это, упоминание о ней осталось в его сердце, а стихи этого периода полны юношеских романтических иллюзий.

Любовный треугольник и ссора с другом

В Петербурге Шевченко жил у художника Ивана Сошенко, который помог ему получить свободу. Но их дружбу разрушила девушка – 15-летняя натурщица Мария Европеус. Она понравилась и Шевченко, и Сошенко, но избрала младшего художника. Это привело к ссоре, и Шевченко должен был уехать из квартиры друга. Впоследствии их отношения наладились, но этот случай оставил заметный след в жизни поэта.

Княжна, которая хотела стать его женой

Варвара Репнина, дочь бывшего генерал-губернатора Малороссии, влюбилась в Тараса без памяти. Она писала ему письма, посвящала повести, обнимала и целовала его руки. Но Шевченко видел в ней только подругу и не ответил взаимностью. Ее чувства остались безответными, хотя она до конца жизни сохраняла теплые воспоминания о нем.

Роман с чужой женой

Одним из самых загадочных отношений поэта стала его любовь к Анне Закревской – жене помещика Платона Закревского. Ее портрет, написанный Шевченко, до сих пор поражает своей нежностью. Доходили ли их отношения к чему-то большему, неизвестно, но именно Анна стала музой многих его стихов. Она была одной из немногих женщин, понимавших глубину его души.

Неудачная попытка создать семью

Последней женщиной в жизни Шевченко стала Ликера Полусмак – бывшая крепостная женщина. Он даже собирался жениться на ней, но его друзья были шокированы: девушка имела сомнительную репутацию и называла его "старым и сердитым". Поэт прощал ей все, пока не узнал ее многочисленные измены. Он разорвал помолвку и написал ей несколько горьких стихов.

Почему Шевченко так и не женился?

Тарас Шевченко имел множество поклонниц, но каждый его роман заканчивался разочарованием. Кто-то не отвечал взаимностью, кто-то был недоступен из-за социального статуса, а кто-то просто не подходил ему по духу. Он искал искренней любви, но судьба подбрасывала ему сложные испытания.

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