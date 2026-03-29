Тайны личной жизни Квитки Цисык: что известно о двух браках американской певицы с украинской душой и чем занимается ее единственный сын

29 марта 1998 года отошла в вечность легендарная певица украинского происхождения Квитка Цисык, которая несмотря на то, что родилась и жила в США, пронесла в сердце любовь к родной стране через всю жизнь. Она сотрудничала со многими мировыми звездами, была голосом кино и успешных реклам, а также популяризировала культуру Украины, выпустив два музыкальных альбома на соловьином. Однако, тогда как о творческих достижениях артистки знает чуть ли не весь мир, детали ее личной жизни не приобретали особой огласки.

Известно, что сердце Квитки Цисык удалось покорить двум мужчинам, которые так же были связаны с индустрией музыки. Избранники артистки помогали ей в карьерном развитии, однако в их отношениях не обходилось без перипетий. Что известно о личной жизни легендарной певицы читайте в материале OBOZ.UA.

Первым мужем Квитки Цисык был старший на 14 лет американский джазовый музыкант и композитор-аранжировщик Джек Кортнер. Высшее образование он получил в Оберлинской консерватории, после окончания которой определенный период работал трубачом. Шаг за шагом он Кортнер развивал свои музыкальные навыки, поэтому в конце концов смог стать одним из самых известных в то время композиторов для театра, телевидения и радио в Нью-Йорке.

Общие интересы играли важную роль в отношениях аранжировщика с Квиткой Цисык. Кортнер принимал активное участие в развитии творчества американской певицы с украинской душой, однако все же построить крепкие отношения у них не получилось. Супружеская жизнь пары продлилась всего год и завершилась разрывом.

11 июня 1983 года Квитка Цисык связала себя узами брака с инженером звукозаписи Эдвардом Раковичем. Он был владельцем трехэтажной студии звукозаписи, где создавали свои хиты Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Брюс Спрингстин, Пол Саймон, Тони Беннетт, Тито Пуэнте, Ленни Кравиц, Мадонна и другие.

Эдвард Ракович делал все для того, чтобы помочь любимой достичь успехов в карьере. Он потратил 200 тысяч долларов на запись украиноязычных альбомов Квитки Цисык Kvitka, или SongsofUkraine ("Песни об Украине"), и TwoColors ("Два цвета"), и долгое время выплачивал долги, ведь работы не были слишком прибыльными. Однако их история любви получила трагический финал – исполнительница отошла в мир иной из-за рака, не дожив 5 дней до своего 45-летия.

В браке со вторым мужем Квитка Цисык родила единственного сына Эдварда-Владимира. С самого детства певица вкладывала в мальчика любовь к творчеству, что непосредственно повлияло на его судьбу. Эдвард-Владимир связал жизнь с музыкой, идя по стопам родителей.

