Приехала тайно и больше не возвращалась: каким был единственный визит Квитки Цисык в Украину и что она говорила о своих корнях

Ровно 27 лет назад, 29 марта 1998-го, оборвалась жизнь легендарной американской артистки украинского происхождения Квитки Цисык. Исполнительница имела уникальный тембр голоса – колоратурное сопрано, что позволял ей с легкостью петь в разных жанрах, помог стать голосом голливудских кино и самой дорогой исполнительницей треков, звучащих в рекламе.

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Жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 44 лет из-за сложной болезни – рака молочной железы, поэтому она успела лишь однажды побывать на исторической Родине. Но, несмотря на это, она всегда говорила, что считает себя украинкой.

Первый и последний визит Квитки Цисык в Украину состоялся в 1938 году. Вместе с матерью исполнительница побывала во Львове и других городах на западе страны. Ее приезд был тайным и нигде не афишировался. Причиной такого решения называли то, что творчество артистки было запрещено в советской Украине.

Стоит отметить, что на Родине семья Квитки Цисык была интеллигенцией, однако в 1949-м была вынуждена покинуть страну из-за риска преследования властями СССР. Несмотря на это, с самого детства мама и папа исполнительницы прививали ей любовь к родной культуре. В будние дни певица училась в американской школе, а по субботам посещала "Школу украинства". Более того, она входила в "Пласт" – национальную скаутскую организацию Украины, созданную в 1911 году.

Музыкой Квитка Цисык занималась с самого детства. Ее отец был скрипачом, поэтому учил легендарную артистку и ее сестру играть на скрипке и фортепиано. Однако со временем Квитка Цисык осознала, что ей гораздо больше нравится петь. Свой путь исполнительница начала с выступлений в клубах Нью-Йорка, а параллельно предлагала свои записи разным компаниям. И, наконец, ее талант заметили. Квитка Цисык зазвучала в рекламных роликах Coca-Cola, Pepsi-Cola, Burger King, McDonald's, American Airlines, Delta Air Lines, а в течение 16 лет он был неизменным голосом Ford Motors. Кроме того, она сотрудничала с мировыми звездами, среди которых Уитни Хьюстон, Майкл Джексон и Роберта Флэк.

Квитка Цисык выпустила два украиноязычных альбома. В 1980 году мир увидел музыкальный проект Kvitka, или SongsofUkraine ("Песни об Украине"), а в 1989 – TwoColors ("Два цвета"). К созданию альбомов исполнительница приобщила лучших музыкантов Нью-Йорка и потратила около 200 тысяч долларов.

"Этот сборник песен является желанием моего украинского сердца вплести радостные нити в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа", – говорила певица о втором альбоме.

Следует отметить, что в Украину пластинки с песнями Квитки Цисык попадали преимущественно контрабандой. Люди перезаписывали их и передавали друг другу. В период СССР работы артистки были запрещены, ведь в ее репертуаре были композиции УПА и сечевых стрелков. Впервые на территорию Украины песни звезды привез бандурист и композитор Виктор Мишалов. Он рисковал быть исключенным из консерватории и вообще выселенным из страны, однако не отказался от идеи познакомить украинцев с творчеством Цисык. Однако, несмотря на все проблемы и жизнь за пределами исторической Родины, артистка не уставала повторять: "Да, я живу в Америке, но я украинка".

Возможно, Квитка Цисык и дальше продолжала бы радовать мировую аудиторию своим талантливым творчеством, однако ее жизнь унесла тяжелая болезнь. В 1992 году артистке диагностировали рак молочной железы. Тогда врачи давали ей всего несколько месяцев, однако певица прожила семь лет. Несмотря на сложное лечение, исполнительница никогда не теряла веры в выздоровление. Однако, к сожалению, не дожив 5 дней до своего 45-летия, сердце Квитки Цисык остановилось. Этот недуг унес жизни ее мамы и сестры.

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