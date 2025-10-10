Лилия Подкопаева назвала легендарную певицу, которая помогла ей выучить украинский язык в Америке: этого человека знает весь мир

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в течение многих лет живет в США, раскрыла, как ей удалось выучить украинский язык за рубежом. Оказалось, что на это ее подтолкнула всемирно известная американская певица украинского происхождения – Квитка Цисык.

Как вспомнила спортсменка, она влюбилась в творчество артистки после первого же прослушивания композиции, которую она исполнила на соловьином. Об этом гимнастка рассказала в интервью Маричке Падалко.

"В 1995 году я впервые услышала о такой певице Квитку Цисык. Тогда у нас спросили, какую музыку мы слушаем. Я сказала, что люблю Шуфутинского, Гарика Кричевского, Геннадия Жарова. Это то, что я слушала на олимпийской базе. Мне нравился шансон. И нам сказали, что ничего такого нет, но вот Квитка Цисык. Послушайте. Когда я услышала "Два кольори", это было что-то невероятное. Мы постоянно в течение двух недель слушали только Квитку Цисык", – поделилась заслуженный мастер спорта Украины.

Как отметила Лилия Подкопаева, треки исполнительницы до сих пор остаются в ее плейлисте. Более того, даже своим детям гимнастка включает музыкальные работы Квитки Цисык.

Олимпийская чемпионка не прекращает работать над усовершенствованием своего украинского, поэтому уже почти год занимается с преподавательницей. Она старается как можно больше общаться на соловьином, а также смотреть контент на родном языке.

Кто такая Квитка Цисык

Легендарная певица Квитка Цисык родилась 4 апреля 1953 года в США в семье эмигрантов с запада Украины. Ее папа, львовский скрипач-виртуоз, и мама, работница банка, были вынуждены покинуть родную страну в 1949-м из-за риска преследования советской властью. Однако, несмотря на это, в семье певицы никогда не забывали о своих корнях.

В будни Квитка Цисык училась в американской школе, а каждую субботу посещала "Школу украинства". Кроме того, она входила в "Пласт" – национальной скаутской организации Украины, созданной в 1911 году. Там Цисык получила степень пластунки-разведчицы и основала группу "Соловейки", которая часто выступала на культурных мероприятиях украинской диаспоры.

Исполнительница начала постепенно развивать карьеру в 1980-х. Сначала Квитка Цисык пела в клубах Нью-Йорка, а параллельно предлагала свои записи различным компаниям. К счастью, ее талант не оставили без внимания, поэтому артистка зазвучала в рекламных роликах известных брендов, среди которых: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Burger King, McDonald's, American Airlines, Delta Air Lines и другие. Кстати, в течение 16 лет она была неизменным голосом Ford Motor, за что компания дарила ей каждую новую модель машины.

Квитка Цисык никогда не уставала рассказывать американцам, насколько прекрасна украинская музыка. В 1980 году она выпустила пластинку Songs of Ukraine (с англ. – "Песни об Украине"), а в 1989-м мир увидел работу Two Colors (с англ. – "Два цвета"). Для создания музыкальных проектов артистка перепела легендарные треки "Ніч така, Господи, місячна, зоряна", "Пісня про рушник", "Черемшина", "Два кольори" и другие.

Что интересно, несмотря на любовь к Украине, Квитка Цисык смогла побывать здесь лишь один раз. В 1983 году певица вместе с мамой посетила Львов и несколько других городов на западе страны. Ее приезд был тайным и нигде не афишировался, ведь творчество артистки было запрещено в советской Украине.

Сердце Квитки Цисык остановилось 29 марта 1998 года. Ее жизнь забрала сложная болезнь – рак молочной железы.

