Сыновья Назария Яремчука назвали неожиданную причину, почему до сих пор не посмотрели фильм сестры о своем отце

Сыновья легендарного украинского певца Назария Яремчука – Дмитрий и Назарий – признались, что до сих пор не посмотрели биографическую ленту об отце, которую сняла их сестра-певица Мария Яремчук. Эстрадные исполнители неожиданно заявили, что не нашли на это время.

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Однако враждебности по отношению к картине они не чувствуют, а наоборот, радуются упоминаниям о папе. Об этом Дмитрий и Назарий рассказали в подкасте "Громадське. Зміст".

Братья пытались уклоняться и сухо отвечать на вопросы, касающиеся их младшей сестры Марии от второго брака Назария Яремчука. Родственницу они называют "малая".

"Нет, не смотрели. Но я думаю, что имя Назария Яремчука звучит не из-за этого (фильма – ред.), а потому что он был очень яркой личностью и особым человеком в государстве", – высказались братья о фильме, который уже побил кассовый рекорд оскароносных "20 дней в Мариуполе"

Дмитрий и Назарий объяснили, что не принципиально отказались от просмотра ленты, а просто не имели времени пересмотреть отснятый материал.

Ранее в команде фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси" рассказывали, что приглашали братьев сняться в нем, однако они отказали. Со своей стороны, сыновья исполнителя на это возразили, но вдаваться в детали не захотели.

"Нет, оно не так было вообще. Но я бы не хотел комментировать все эти вещи", – сказал гость подкаста.

Ранее OBOZ.UA делился воспоминаниями родных и друзей Назария Яремчука о выдающемся артисте. Они рассказали о последних годах певца, когда он еще не знал, какие тяжелые испытания его ждут. А также – о тяжелых месяцах изнурительной борьбы с болезнью.

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