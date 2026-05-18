Сын Повалий отрекся от матери: предательница в слезах раскрыла семейную тайну и рассказала о разборках за закрытыми дверями

Имеющая российское гражданство певица-предательница Таисия Повалий заявила, что ее сын Денис, который позиционирует себя украинским певцом, прекратил с ней полноценное общение. По ее словам, напряжение в семье накапливалось годами и вышло на критический уровень после начала полномасштабного вторжения.

В разговоре с росмедиа артистка утверждает, что конфликты между ней и сыном начались еще после 2014 года, когда он учился в институте международных отношений, а их взгляды на войну в Украине кардинально разошлись. В то время Повалий сидела в Верховной Раде и пропагандировала политическую партию президента-предателя Виктора Януковича.

Повалий заявила, что конфликты были регулярными и касались ее политического выбора.

"В 2014 году, когда он учился в институте международных отношений (а все его друзья были "оранжевыми" (речь об активистах Оранжевой революции в 2004 году. – Ред.)) когда все против власти), а я еще и стала депутатом, дома у меня были серьезные выяснения отношений с сыном", – сказала она.

Путинистка заявила, что сын, по ее мнению, якобы находился под влиянием украинской пропаганды и "зомбирован" и имел другую позицию относительно войны.

"Для меня не является новостью состояние народа, в котором находился и находится он до сих пор в Украине, ведь они все зомбированы. Им по всем каналам подают одну и ту же информацию. И все время Россия плохая. Он попал под влияние пропаганды. Но он мне тогда говорил: "Зачем ты пошла в политику? Это тема у нас поднималась постоянно", – сказала Повалий.

Она вспомнила, что сын якобы убеждал ее уехать в Испанию. Однако предательница решила остаться в России и рассказала, как это повлияло на семейные отношения.

"Сын уговаривал меня поехать в Испанию. Он понимал, что мне нельзя быть в Украине. Он знал, что обо мне пишут в прессе, что он слышит мнения людей, что меня объявили врагом народа", – передала она содержание их разговора, добавив, что тогда уже чувствовала серьезный разрыв в коммуникации с семьей.

Повалий пожаловалась, что сейчас их общение с Денисом и всей его семьей фактически сведено к минимуму. Она отметила, что контакты происходят преимущественно через короткие сообщения, в частности поздравления с праздниками, без глубоких разговоров.

"С днем рождения, мама", – привела со слезами на глазах Повалий один из последних коротких контактов с сыном, подчеркнув, что уже приняла эту ситуацию – быть изгоем даже в собственной семье.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Повалий решил судиться с государством из-за конфискованного имущества. Однако, как оказалось, реализовать замысел близкому родственнику коллаборационистки будет не так легко, поскольку адвокат, с которым давно сотрудничает музыкант, отказался от дела.

