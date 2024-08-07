Сын и внуки Софии Ротару показали редкие фото певицы, доказывающие, что возраст – это всего лишь цифра

Сын и внуки украинской певицы Софии Ротару поздравили ее с днем рождения публично. Они поделились фотографиями артистки, которые фанаты Национальной легенды Украины могли не видеть раньше.

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Родные исполнительницы были немногословны, а сама она в блоге проигнорировала этот праздник. OBOZ.UA собрал поздравления с юбилеем.

Сын и внук знаменитой украинской певицы Софии Ротару – Руслан и Анатолий Евдокименко – как считалось ранее, пытались покинуть страну после полномасштабного вторжения РФ.

Младшему Евдокименко это удалось, поэтому сейчас он создает музыку за границей. Отец юного беглеца, как рассказала сестра Софии Ротару, остался жить с мамой в Пятихатках.

Внук исполнительницы, которого она очень поддерживает, опубликовал уютный кадр со стоящей в поле артисткой. "С днем рождения", – написал он. На фотографии маленький мальчик лет 10 вручает цветы бабушке, так что можно предположить, что кадр сделали примерно два десятилетия назад.

Аналогичное поздравление написал Анатолий Евдокименко, однако с другим фото. Он выбрал архивный кадр с Ротару в нежно-розовом платье, сделанный 5 лет назад в Италии. Можно заметить, что знаменитость почти не изменилась, а возраст для нее – всего лишь цифра.

Не удержалась от теплых слов и внучка певицы София. "С днем рождения, моя красивая бабушка", – написала она.

Напомним, 7 августа София Михайловна отмечает 77-летие. Последние годы она не дает концерты, интервью и не появляется на публике, однако кое-что о жизни звезды все же известно.

Как рассказывал OBOZ.UA, Андрей Данилко поделился, что София Ротару впервые позвонила ему в ночь на новый – 2023 – год. Тогда она спускалась в укрытие во время обстрела России.

Также инсайдер рассказал нам, что звезда пытается не контактировать с людьми или свести живое общение к минимуму.

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