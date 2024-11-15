Сын Дональда Трампа, сыновья Виталия Кличко и не только: дети, которые выросли выше своих знаменитых родителей. Фото

Не только генетика влияет на рост ребенка. Есть и другие, не менее важные факторы: качество питания (особенно в дошкольном и подростковом возрасте), состояние гормонов (речь идет о гормонах роста, половых и щитовидной железы) и наличие или отсутствие мутаций в генах. Об этом в издании Healthline Media написала доктор философии и исследовательница психических расстройств Кристин Черни. Вот почему не всегда можно предсказать окончательный рост ребенка: иногда природа вносит свои коррективы – и тот становится выше или ниже мамы и папы.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку наследников знаменитостей, которые переросли своих родителей на полголовы или на голову. Взгляните на фото – вы будете удивлены.

1. Дэниел Барлоу

В начале ноября 2024 года британский композитор, продюсер и фронтмен группы Take That Гэри Барлоу опубликовал в Instagram-сторис семейное фото. На нем подписчики заметили, что сын Дэниел существенно выше отца, и кинулись на эту тему создавать мемы. Один из пользователей сравнил Барлоу старшего с крошечным эльфом, а младшего – с гигантом Бадди Хоббсом (оба персонажа из ленты "Эльф" (2003)). Еще один шутник выложил в соцсети Х (ранее – Twitter) фото, на котором звездный папа позирует у авто (фотография обрезана так, что видна лишь часть транспорта), и написал "Гэри Барлоу возле солнечных очков его сына".

Итак, 24-летний Дэниел Барлоу, медик по специальности, стал настоящей интернет-сенсацией! Какой рост у него? Как у профессионального баскетболиста на уровне НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) – 1.87 м. А вот рост его отца составляет 1.75 м.

2. Бэррон Трамп

Рост 45-го президента США Дональда Трампа, уверенно победившего на выборах в 2024 году (инаугурация запланирована на 20 января 2025 года) – 1.9 м, а его жены, 45-й первой леди США Мелании Трамп – 1.8 м. У супругов есть единственный сын – 18-летний Бэррон Уильям Трамп. Он существенно перерос своих родителей! Его рост составляет 2.06 м. Новоизбранный президент США убежден, якобы это потому, что Бэррон ел всю еду, которую готовила для него бабушка, мать Мелании Амалия Кнавс.

3. Дилан Броснан

Ирландский актер и продюсер Пирс Броснан, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, и американская журналистка Кили Шей Смит – родители двух детей, 23-летнего Пэриса и 27-летнего Дилана. Рост звездного папы составляет 1.86 м, мамы – 1.73 м. Точный рост их младшего сына неизвестен, однако на фото заметно, что он немного выше отца. А вот Дилан существенно перерос своих родственников: длина его тела – 1.96 м.

4. Айрленд Болдуин

Американская фотомодель и актриса Айрленд Болдуин – дочь кино- и телеактера Алека Болдуина, а также актрисы и модели Ким Бейсингер. Девушка легко определилась со сферой деятельности, ведь от обоих родителей она унаследовала красоту, а от папы – рост. Итак, длина тела Болдуина старшего – 1.83 м, его экс-жены (пара расторгла брак в 2002 году) – 1.71 м, а Айрленд – 1.85 м. На фото из красных дорожек кажется, что дочь существенно выше своих родных, однако секрет иллюзии банален – высокие каблуки.

5. Дети Виталия Кличко

У Киевского городского головы Виталия Кличко есть три наследника от своей уже бывшей жены, певицы и модели Натальи Егоровой. Пара прожила в браке более 25 лет, и объявила о разводе в августе 2022-го. Известно, что все дети выросли выше мамы и коренастого отца. Перейдем к фактам. Рост главы Киева – 2.01 м, его экс-избранницы – 1.75 м, 21-летней Елизаветы-Виктории – 2.04 м, 24-летнего Егора-Даниеля – 2.02 м, а 19-летнего Максима (самого младшего ребенка в семье) – 2.16 м.

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