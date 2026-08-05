Сын-баскетболист и дочь, которая уже выше мамы: как выглядят дети Виталия Кличко, живущие за границей. Новые фото

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – порадовала подписчиков новыми семейными снимками, показав, как сейчас выглядят их общие дети. Они редко появляются на публике, ведь семья давно выбрала неприметный образ жизни.

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В InstaStories Егорова опубликовала трогательные фото с 23-летней дочерью Елизаветой-Викторией и 21-летним сыном Максимом. На одном из снимков она нежно обнимает сына на фоне набережной (для этого даже пришлось встать на высокий бордюр), а на другом прогуливается с дочерью, которая уже заметно выше мамы.

Обе фотографии она подписала лаконичным словом Love и дополнила белым сердечком.

Максим уже давно пошел по стопам отца в спорте, хотя выбрал не бокс, а баскетбол. Юноша учится в США, а его рост превышает 216 сантиметров, так что он даже выше своего знаменитого отца.

Старший брат Максима, Егор-Даниэль, также увлекается баскетболом. Он получил образование в Лондонском университете, где изучал бизнес-менеджмент, однако на этот раз на семейных фотографиях не появился.

Дочь бывших супругов Елизавета-Виктория ранее изучала психологию в Амстердаме, а сейчас также живет за границей. А теперь девушка значительно превзошла маму в росте.

Ранее Виталий Кличко рассказывал, что все трое его детей с рождения жили за пределами Украины, поэтому сейчас строят свою жизнь в разных странах. По словам мэра Киева, из-за полномасштабной войны и плотного рабочего графика он не имеет возможности часто видеться с ними лично, хотя постоянно поддерживает связь.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке более 25 лет и объявили о разводе в 2022 году. Несмотря на разрыв отношений, бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения ради детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь 81-летнего Майкла Дугласа вышла на красную дорожку и вызвала фурор в прессе своим поступком.

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