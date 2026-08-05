Красавица-дочь 81-летнего Майкла Дугласа вышла на красную дорожку и произвела фурор в прессе своим поступком

23-летняя Керис Дуглас, дочь голливудских звезд Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс, стала настоящей звездой красной дорожки на Майорке (Испания). Во время редкого публичного выхода с 81-летним отцом она вызвала восхищение журналистов, когда неожиданно дала интервью на безупречном испанском языке.

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Как сообщает Hello!, Керис сопровождала Майкла Дугласа на первой церемонии вручения награды Terra d'Honor, где актера наградили за многолетнюю популяризацию Майорки в мире. Отец и дочь появились на красной дорожке, держась за руки, охотно позировали фотографам и не скрывали теплых отношений.

Впрочем, главной неожиданностью вечера стала именно Керис. Когда к ней обратились местные журналисты, она начала отвечать на испанском, чем удивила даже представителей местной прессы. Несмотря на то, что девушка несколько раз извинилась за свой язык, в "Lecturas" отметили ее хорошее произношение и свободное общение.

"Извините, мне нужно больше говорить. Это моя первая ночь здесь, а через две-три недели я буду говорить лучше. Извините. Спасибо", – сказала Керис.

Во время беседы она также объяснила, почему Майорка имеет особое значение для их семьи.

"Майорка – это наше любимое место в мире. Это огромная часть моей жизни. Вальдемосса – мое любимое место. Все мои самые лучшие воспоминания связаны именно с ним", – призналась дочь актера.

Стоит отметить, что семья Дугласов десятилетиями проводит отпуск именно на этом испанском острове. Майкл Дуглас приобрел историческое поместье S'Estaca еще в 1989 году, после чего стал одним из самых известных послов Майорки среди голливудских знаменитостей.

Для торжественной церемонии Керис выбрала элегантный черный наряд с топом без бретелек и широкими брюками с кружевной отделкой. Девушка дополнила его золотыми украшениями, босоножками на металлических каблуках и небольшой сумочкой.

Несмотря на то, что Керис выросла в семье голливудских знаменитостей, она постепенно строит собственную карьеру. Этим летом выпускница Браунского университета дебютировала на профессиональной театральной сцене Нью-Йорка.

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