Сын Арнольда Шварценеггера тайком сыграл свадьбу: как прошел семейный праздник и что известно о невесте-модели

Старший сын звезды культового фильма "Терминатор" Арнольда Шварценеггера, актер Патрик Шварценеггер, тайно связал себя узами брака с избранницей, моделью Эбби Чемпион. Влюбленные организовали красивую свадьбу на берегу озера в штате Айдахо, куда пригласили только самых близких людей.

Семейный праздник состоялся в частном загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

Как прошла торжественная церемония

Для важного дня Эбби Чемпион выбрала сдержанный, но в то же время впечатляющий образ. Невеста одела платье кремового цвета без рукавов с пышной юбкой в пол. Она распустила свои волосы и дополнила прическу фатой. Со своей стороны Патрик Шварценеггер выбрал для себя черные брюки, которые скомбинировал со светлой рубашкой и пиджаком.

Среди гостей на свадьбе заметили Арнольда Шварценеггера и его бывшую жену, мать жениха, Марию Шрайвер. Присутствовала на празднике и сестра 31-летней звезды сериала "Белый лотос" Кэтрин. В важный день рядом с Эбби Чемпион были ее родители Грег и Лора. Подружки невесты придерживались специального дресс-кода. Они появились на мероприятии в элегантных платьях трендового цвета масла.

Как отмечает Daily Mail, организация свадьбы в клубе Gozzer Ranch доступна только для его членов. Стоимость трехдневного мероприятия стартует от 20 000 долларов. Пара решила устроить церемонию на вершине базальтовой скалы с впечатляющим видом на озеро.

Что известно об избраннице Патрика Шварценеггера

Эбби Чемпион родилась 28 февраля 1997 года в городе Веставия-Хиллс, США. Во время учебы в школе она была чирлидером. Чемпион начала модельную карьеру в 2018 году. Тогда она вышла на подиум во время показа новой коллекции бренда Bottega Veneta. Позже девушка украсила обложку журнала Russh и участвовала в модных шоу компаний Balmain, Chanel, Elie Saab, Dolce & Gabbana и Miu Miu.

Патрик Шварценеггер закрутил роман с Эбби Чемпион после разрыва с певицей Майли Сайрус в 2015 году. Между ними быстро разгорались чувства, а в 2023-м пара объявила о помолвке.

Актер откровенно признавался, что делится с избранницей всеми важными событиями в жизни даже до того, как расскажет об этом семье. Так, например, Патрик Шварценеггер не сообщил родителям, что идет на прослушивание в третий сезон сериал "Белый лотос", пока официально не получил роль. Модель же узнала об этой новости первой. Что интересно, именно из-за съемок сериала влюбленные отложили свадьбу.

