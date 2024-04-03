Как выглядит сын Арнольда Шварценеггера от горничной и почему Джозеф Баэна не берет фамилию знаменитого отца. Фото

Джозеф Баэна до 13 лет был обычным мальчиком из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, который никогда не знал, кто его отец. Впрочем, однажды жизнь юноши кардинально изменилась, когда его мать Милдред Баэн решила раскрыть правду. Тогда Джозеф узнал, что он – сын культового актера и культуриста Арнольда Шварценеггера. Можно только представить, каким шоком и неожиданностью это стало для тогдашнего восьмиклассника.

И хотя в течение первых 13 лет "Терминатор" не поддерживал связь с сыном, сейчас их теплым отношениям можно только позавидовать. А поклонники тем временем не устают говорить о фантастическом сходстве актера и его уже 26-летнего ребенка. OBOZ.UA покажет, как выглядит сейчас Джозеф Баэна, и расскажет, что о нем известно.

Мать парня – Милдред Баэна – родом из Гватемалы. Она 20 лет работала горничной в семье Шварценеггеров. Как вдруг, в 1997-м женщина родила сына, который, чем старше становился, тем больше походил на работодателя домработницы.

Мария Шрайвер, тогдашняя жена актера, начала что-то подозревать и вызвала экономку на серьезный разговор. Женщина решила признаться во всем. Эта резонансная новость положила конец 25-летнему браку Шварценеггеров, в котором родилось четверо детей.

Джозеф же, как уже отмечалось, до 13 лет жил без всякого представления о том, кто его отец. Он рассказывал, что никогда не забудет день "раскрытия", который навсегда изменил его жизнь.

"Я был в 8-м классе. Меня вызывают из класса, чтобы я вышел. Там была моя мама, и она сказала: "Нам нужно идти – все узнают о тебе и о том, кто твой отец"... Мне было 13, я переживал изменения в моем теле и сознании. И вдруг вся моя жизнь изменилась", – делился Джозеф.

Относительно Шварценеггера, он решил дать сыну то, чего он заслуживал, и наконец подарить ему настоящую родительскую любовь и заботу.

"Я могу винить себя сколько угодно – это не изменит ситуацию. Мне не нужно время на размышления, когда я знаю, что это была большая, большая ошибка. Так что главное – как двигаться дальше? Как поддерживать прекрасные отношения со своими детьми?" – размышлял в одном из интервью бывший губернатор Калифорнии.

Арнольд и Джозеф имеют тесные отношения, что видно, в частности, из их публикаций в социальных сетях. Парень оказался похожим на отца не только внешне. Он имеет такую же страстную любовь к спорту, в частности культуризму, а также актерству. Он уже появлялся в фильмах "Отдел аферистов", "Колесница", "Школа хулиганов" и "Афина спасает Рождество".

Отец и сын много времени проводят вместе в спортзале, катаются на велосипедах и просто общаются. Актер уверяет, что гордится наследником, и называет его "фантастическим" сыном, которого он безгранично любит.

Несмотря на то, что Джозеф хорошо ладит с отцом, он не хочет полагаться на его успех в индустрии. Именно поэтому молодой человек, которому сейчас 26 лет, никогда не брал и не планирует брать фамилию влиятельного родственника.

Не так давно он рассказывал: "Я думаю, что главное – это то, что я стараюсь делать все самостоятельно и строить свою карьеру с собственной волей, решительностью, рабочей этикой".

Следует также добавить, что кроме актерства и культуризма, Джозеф работает фитнес-моделью и риэлтором.

Ранее OBOZ.UA показывал, как сильно похожи сын и его знаменитый отец. По случаю 26-летия Джозеф Баэна показался на пляже, где отметил день рождения участием в одном из фитнес-мероприятий. Собравшиеся не могли не отметить, что парень – копия Шварценеггера.

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