Принц Гарри и Меган Маркл показали редкое фото своих детей на рождественской открытке

Принц Гарри и Меган Маркл создали трогательную рождественскую открытку, на которой разместить фотоколлаж с лучшими моментами за 2024 год. Особое внимание общественности привлекла редкая фотография, где можно увидеть двоих детей герцога и герцогини Сассекских – 5-летнего Арчи и 3-летнюю Лилибет.

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В большинстве случаев супруги пытаются скрывать своих наследников от публики, чтобы обеспечить им спокойную жизнь, пишет People. И все же иногда они не могут удержаться от возможности поделиться важными моментами с потомками.

"От имени офиса принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, Archewell Productions и Archewell Foundation. Желаем вам счастливых праздников и радостного нового года", – написали Сассексы.

Так на рождественской открытке Принц Гарри и Меган Маркл показали щемящий кадр с малышами. Семья специально не позировала на камеру, чтобы создать "идеальную" фотографию, наоборот, они запечатлели радостный момент из жизни. На фотографии Арчи и Лилибет радостно бегут в объятия своих родителей, которые в этот момент ждут их с широко распростертыми руками. Также в объектив камеры попали три собачки семьи: Гай, Пула и Мия.

На редком кадре можно увидеть, что двое детей Сассексов унаследовали гены принца Гарри, поскольку имеют густые рыжие волосы. Младший сын Чарльза III не скрывает, что очень этому радуется.

"В начале наших отношений с Меган я действительно искренне думал, что если они будут серьезными, и у нас будут дети, ген рыжих волос не сможет противостоять генам моей жены – но я ошибался!" – сказал принц Гарри.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Екатерина Осадчая показала редкое фото с тремя сыновьями.

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