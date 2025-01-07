Свободные отношения и сорванная помолвка: тайны личной жизни Леси Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять любителей неожиданных поворотов в романтической жизни. Ей приходилось несколько раз терпеть неудачи в отношениях, особенно когда они доходили почти до свадьбы, и поэтому знаменитость перестала раскрывать детали своей жизни.

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Однако о помолвке, состоявшейся 6 января 2025 года, она рассказала почти сразу. Ее избранником стал военнослужащий из Одессы Дмитрий Бабчук. Сколько времени пара в отношениях – неизвестно, ведь долгое время звезда держала их в тайне. OBOZ.UA решил рассказать детали других романтических потрясений в жизни Леси Никитюк.

Любовь к ди-джеям и первые отношения

В молодости телеведущая неоднократно увлекалась ди-джеями. Так, в декабре 2024 года она показала архивную фотографию, когда ей было 17 лет. Рядом с Никитюк сидел парень в наушниках. "Вот еще один парень-ди-джей, с которым я встречалась", – сообщала она, показывая фото.

Помолвка и разрыв в 2017 году

О своих первых серьезных отношениях Леся Никитюк объявила в 2017 году. Ее избранником стал сосед из жилищного комплекса в Киеве.

Это же надо было встретить его у себя под квартирой. На этом же этаже, в том же самом доме. Это мой сосед. У нас дверь в дверь, и все три года мы жили друг с другом через стену, но поскольку я часто летала, мы не встречались", – объявляла тогда телеведущая в интервью "Світське життя".

К тому времени она уже присматривала себе свадебное платье и три фата. Журналистке Екатерине Осадчей Никитюк тогда в шутку сказала, что мечтает отыграть несколько свадеб, поскольку у нее много родственников.

Ее мечта почти сбылась, ведь до брачной церемонии не дошло. Только в 2019 году телеведущая сообщила, что все-таки разошлась. По ее словам, публичность очень мешает строить личную жизнь, но это не являлось основной причиной разрыва.

Свободные отношения

В феврале 2024 года Никитюк заинтриговала поклонников заявлением о том, что находится в "свободных отношениях". "Конкретно сейчас я в свободных отношениях", – коротко ответила она.

Помолвка в январе 2025 года

Новый романтический раздел начался для телеведущей в начале 2025 года, когда военнослужащий Дмитрий Бабчук сделал предложение. Все происходило в заснеженных Карпатах, а кольцо жених неожиданно продемонстрировал еще до предложения в соцсетях. "Здесь и не откажешь", – прокомментировала телеведущая, демонстрируя украшение на безымянном пальце.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды эмоционально отреагировали на помолвку 37-летней Леси Никитюк и выразили свое облегчение от долгого ожидания.

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