'Аллилуйя!' Горбунов, Козловский, Билык и другие звезды эмоционально отреагировали на помолвку 37-летней Леси Никитюк

В понедельник 6 января телеведущая Леся Никитюк сообщила, что ей сделал предложение избранник-военнослужащий Дмитрий Бабчук. Украинские звезды эмоционально отреагировали на помолвку 37-летней знаменитости и выразили свое облегчение долгого ожидания.

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На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографии с карпатских гор, где она вблизи показывает свое кольцо. "Здесь и не откажешь", – поделилась своими впечатлениями от предложения Леся Никитюк.

Первыми на радостную новость отреагировали коллеги:

"Лесюня. Поздравляю!" – прокомментировала Наталья Денисенко.

"Моя самая яркая, моя прекрасная. Поздравляю! Ты заслуживаешь быть счастливой", – высказалась Наталья Могилевская.

"Лесюнь, самые теплые поздравления! Хочется уже кричать "горько", – поделилась Наталья Карпа.

"Аллилуйя!" – выкрикнул Юрий Горбунов.

"Ты заслуживаешь быть очень счастливой! Поздравляю", – поздравил Виталий Козловский.

"Семья Котиков поздравляет тебя, Лесюня!" – добавил Женя Кот.

"Поздравляю!" – лаконично написала Ирина Билык.

Что известно о Дмитрии Бабчуке

Избранник Леси Никитюк – 28-летний военный, служащий в морской пехоте. Защитник называет себя "пенсионером ВСУ" и "последующим мэром Одессы". Социальная сеть Дмитрия, за которой следит Леся Никитюк, заполнена кадрами в амуниции с фронта.

До того как Дмитрий Бабчук попал в морскую пехоту, он стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Восемь лет своей жизни жених Леси Никитюк посвятил защите Украины, в течение которых успел побывать по разным направлениям, выполняя сверхсложные задачи.

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