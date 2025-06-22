'Свадьба года' в Венеции: стала известна точная дата, когда самый богатый человек в мире и его возлюбленная Лорен Санчес поженятся

Основатель Amazon и один из самых богатых мужчин мира Джефф Безос готовится к роскошной свадьбе с телеведущей и журналисткой Лорен Санчес. После двух лет помолвки пара наконец официально станет супругами 27 июня в Венеции, Италия. Торжественная церемония состоится на острове Сан-Джорджо, в исторической базилике Сан-Джорджо-Маджоре XVI века. Остров, принадлежащий Фонду Сини, полностью закроют для публики.

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О дате свадьбы сообщил источник Dail Mail из Италии. Свадьба пройдет в атмосфере исключительной роскоши: у острова уже пришвартована суперяхта Koru стоимостью 500 миллионов долларов, а по Венеции зарезервированы десятки водных такси и даже гондолы.

Ожидается, что на праздник прибудет около 200 приглашенных гостей – все из первого эшелона мирового шоу-бизнеса, политики и бизнеса. Однако список присутствующих держат в тайне. Среди вероятных гостей – Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Кэти Перри, Орландо Блум, а также представители семьи Трампа. Гости начнут прибывать в Венецию уже за несколько дней до основного события, а празднование продлится до 29 июня.

Всего запланировано три отдельных мероприятия: гала-концерт 26 июня, сама церемония 27 июня, а также пышная вечеринка 28 июня – скорее всего, в одном из венецианских палаццо или исторических церквей.

Отели, в которых поселят гостей, – самые роскошные в Италии. The Aman предлагает номера за более чем $2700 за ночь, а Cipriani – более $2000. Праздничное меню дополнит знаменитая венецианская пекарня Rosa Salva Venetia, которая готовит эксклюзивные десерты – тирамису, фрителли и слоеные пирожные с кремовой начинкой. Правда, сам свадебный торт заказан у другого производителя, имя которого не разглашается.

Инсайдеры утверждают, что организация празднования обойдется минимум в 15-20 миллионов долларов. В эту сумму входит не только аренда локаций, кейтеринг и транспорт, но и дизайнерское свадебное платье невесты. Лорен Санчес в недавних интервью называла среди любимых брендов Christian Dior, Dolce & Gabbana и Valentino, но отказалась раскрывать, чье именно платье выбрала для важнейшего дня.

Интересно, что Джефф Безос не принимает никакого участия в свадебном планировании. Организацией праздника полностью занимается Лорен, которая уже имеет опыт работы в авиапродакшене, медиа и организации событий.

Пара познакомилась еще в 2016 году, но романтические отношения начались в 2018-м – именно тогда Джефф Безос пригласил продюсерскую компанию Санчес Black Ops Aviation для съемок в рамках аэрокосмического проекта Blue Origin. В то время оба еще находились в браке. Скандал с их личными переписками стал публичным после журналистского расследования, а через некоторое время оба прошли через громкие разводы.

В 2023 году, во время круиза на яхте Koru, Безос сделал Лорен предложение руки и сердца. Она получила кольцо с бриллиантом весом 15-20 каратов, стоимость которого оценивается в 3-5 миллионов долларов. Признание сопровождал бенгальский огонь на фоне океана.

Известно также, что молодожены активно готовятся физически к празднику. Лорен Санчес неоднократно делилась видео своих интенсивных тренировок, в частности силовых упражнений и кардио, а Безос, по ее словам, "монстр" в спортзале. Несмотря на то, что тренируются они вместе, Лорен признает: ее жених находится на "совершенно другом уровне".

Ранее OBOZ.UA писал, какой была невеста самого богатого человека в мире задолго до знакомства с будущим мужем. Лорен Санчес вела совсем другую жизнь, далекую от роскоши и всемирного внимания.

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