Королеву Дании чуть не сбил скутер: инцидент попал на видео

Королева Дании Мэри чуть не попала под колеса скутера во время визита в Гренландию. На монарха наехал пожилой мужчина, проехавший сквозь толпу. Королевская особа упала на землю, но быстро встала, заверив, что все хорошо.

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Инцидент с участием Мэри попал на видео, его уже опубликовали в сети. Младшие дети королевы, принц Винсент и принцесса Жозефина, были всего в нескольких метрах от нее, когда их мать чуть не сбил мужчина. Король Фредерик также приветствовал подданных неподалеку в этот момент, пишет Daily Mail.

Королева вскрикнула, падая, и выглядела истощенной после инцидента, но она сумела сохранить самообладание после того, как встала на ноги. Ее охранники быстро устремились на помощь и остановили скутер от дальнейшего движения.

После инцидента водитель скутера имел еще более ошеломленный вид, чем королева, сказав, что "не знал, что произошло". Пожилой мужчина признался, что хотел протянуть руку королеве Мэри, но вместо этого нажал на педаль газа.

Королевская пресс-служба подтвердила, что Мэри не пострадала во время инцидента, и она смогла продолжить запланированный график мероприятий. Зрители сказали, что толпа была в шоке после увиденного. "Я видел, как ей больно, ее глаза сразу наполнились слезами. Видимо, больно удариться на такой скорости", - прокомментировал один из присутствующих. И полиция, и охрана дворца приняли объяснение пожилого мужчины и сочли инцидент невинной ошибкой.

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