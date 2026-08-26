Судьи плакали с начала и до конца номера: выступление участницы "Україна має талант" из разрушенного Волчанска растрогало страну и получило три "да"

Участница нового сезона шоу "Україна має талант" Ольга Ходос тронула зрителей номером о родном Волчанске Харьковской области, который безжалостно уничтожили российские оккупанты. На сцене проекта женщина песком нарисовала город до войны и руины, которые оставил после себя "русский мир", а в конце передала важное послание – веру в то, что в конце концов сможет вернуться домой.

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Трогательный перформанс появился на официальном YouTube-канале шоу. На записи видно, что с первых секунд номера у звездных судей проекта, среди которых Артем Пивоваров, Стас Боклан и Елена Кравец, из глаз потекли слезы. Особенно болезненным выступление оказалось для певца, ведь он тоже родом из Волчанска.

Свой номер Ольга Ходос начала с того, что воссоздала довоенный город с помощью песка. Артем Пивоваров сразу узнал единственную церковь Волчанска, многоэтажки и мостик, под которым он часто сидел в школьные годы.

Внезапно спокойная музыка, которая звучала на фоне, сменилась гораздо более динамичной и волнующей мелодией, и в этот момент картина перед зрителями изменилась. Ольга Ходос показала, как на город обрушились вражеские ракеты, которые почти ничего не оставили после себя. Этот момент стал максимально эмоциональным как для судей, так и для зрителей.

Однако участница шоу "Україна має талант" не захотела оставлять родной Волчанск в разрушенном виде. На фоне города художница изобразила семью, чем ясно дала понять: она не теряет надежду на возвращение домой.

По окончании выступления Ольги Ходос зал взорвался аплодисментами. Звездные члены жюри поделились, что испытали невыразимую боль во время просмотра анимации из песка, а Артем Пивоваров со своей стороны подчеркнул: "Я продолжаю верить в то, что смогу вернуться на родную землю. За все эти годы не было ни одной недели, чтобы я не оказывался во сне на этих улицах. Это невыразимая боль". Когда эмоции немного улеглись, Ходос услышала от судей три долгожданных "да".

Перформанс художницы не оставил равнодушными и зрителей, которые смотрели ее выступление на экранах гаджетов:

"Как же больно за каждый город. Когда-то "Україна має талант" было просто невероятно красивым шоу. А сейчас каждая история – просто до истерических слез".

"Я никогда не была в Волчанске, но рыдала весь номер. Потому что больно всем, кто потерял дом".

"Смотрела несколько минут назад. Плакала, как будто разрушили мой дом".

"Россия, будь ты проклята во веки веков".

"Сколько боли и страданий принесла всего одна недострана. Моя родная страна так мужественно держится. Слава Украине! Слава героям".

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