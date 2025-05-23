Суд вынес приговор бывшему украинскому продюсеру Бардашу, который мечтал об 'освобождении' Киева

Винницкий городской суд вынес приговор по делу бывшего украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша – когда-то популярного в Украине артиста, который после начала полномасштабной войны выбрал путь поддержки государства-агрессора. Суд признал его виновным по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины, среди которых – призывы к свержению конституционного строя, публичное оправдание агрессии России, посягательство на территориальную целостность Украины и разжигание вражды.

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Согласно сообщению "Интерфакс-Украина", Юрий Бардаш приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства. Приговор вынесен по ч. 2 ст. 109, ч. 1 и 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 и 3 ст. 436-2 УК Украины. Несмотря на объявление в розыск и наличие обвинительного акта, Бардаш в суд не являлся, находясь на территории Российской Федерации.

В материалах дела говорится, что Бардаш, который ранее получал доход от музыкальных проектов в Украине (в частности "Quest Pistols", "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна), сознательно использовал свой публичный статус для трансляции антиукраинских и пророссийских взглядов. Он регулярно публиковал материалы в соцсетях, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, отрицал преступления России и продвигал украинофобские нарративы, а также давал интервью, в которых открыто выступал за насильственное свержение украинской власти.

Особое возмущение вызвали его высказывания об "освобождении Киева" и "присоединении юга Украины к России". В фантазиях продюсера, озвученных во время одного из интервью для кремлевских пропагандистов, "вся страна распадется на части", а "после того, как освободят Киев, ничего делать не придется". При этом Бардаш не скрывает пренебрежения к украинскому народу – он называет сограждан "цирком уродов", "зоопарком", "националистами" и "фашистами".

Стоит отметить, что эти оскорбления Бардаш распространял даже на собственную семью. В частности, его сын Георгий, во время благотворительного концерта в поддержку Украины, зачитал стихотворение украинского поэта Николая Верещака, что противоречит антиукраинской риторике самого Бардаша. Музыкант неоднократно путался в собственных тезисах, выступая то за "спасение русскоязычных", то за расчленение украинского государства.

В 2024 году стало известно, что Бардаш получил гражданство РФ. В одном из интервью он заявил, что не знает, что делать с украинским паспортом. Сам продюсер тогда цинично заявил: "Этот украинский паспорт такой же ненужный, как и Украина".

Однако на самом деле от украинского гражданства Бардаш официально не отказался – очевидно, для удобного пересечения границ. В то время как на публике он выступает с прокремлевскими тезисами, в частной жизни не спешит окончательно разрывать связи со страной, которую предал.

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