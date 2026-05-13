'Стог сена' на голове: российская светская львица оконфузилась дикой прической на красной дорожке в Каннах. Фото

Российская бизнесвумен и писательница Елена Ленина стала посмешищем после появления на церемонии открытия Каннского кинофестиваля 2026. 46-летняя светская львица вышла на красную дорожку в серебристом образе, однако наибольшее внимание привлекла ее странная прическа. Ленина зачесала все волосы вверх, а большего объема добавила благодаря технике гофре.

Видео дня

Фотографиями с торжественного мероприятия бизнесвумен поделилась в своем Instagram. Дикий образ российской светской львицы кардинально отличался от внешнего вида мировых звезд, которые продемонстрировали на красной дорожке утонченное чувство стиля и нарядились в гламурные луки.

Нестандартную прическу Елена Ленина сочетала с серебряным платьем, на верх которого одела полупрозрачную накидку с мерцающей бахромой. Она сделала темный смоки-айз, добавила накладные ресницы, а губы накрасила бледно-розовой помадой.

Вероятно, благодаря такому луку предпринимательница хотела стать звездой вечера, однако вместо этого ее подняли на смех даже россияне. Прическу Лениной сравнивали со "стогом сена" или "ведром".

"Что за крокодил?"

"Стог сена на голове – это ее фишка, чтобы о ней не забыли. Но на самом деле ее многие не знают, она сама везде влезает. Ужас, конечно!"

"Ведро на голове, как всегда. Выпрыгивая из трусов, демонстрируем свою причастность"

"Мадам ку-ку"

Что известно о бизнесвумен

Елена Ленина родилась в российском городе Новосибирск. После получения высшего образования она начала вести собственную передачу "Хелен-Video" на местном телеканале, а уже в 19 лет основала фирму, которая занималась рекламный видео и телевизионных программ. В 2003-м Ленина приняла участие во французском шоу Nice people, что принесло ей определенную узнаваемость.

Со временем российская светская львица начала выпускать собственные книги, за одну из которых получила российскую антипремию "Полный абзац". В 2011 году Елена Ленина даже работала на украинском телевидении, исполняя роль ведущей шоу "Кто хочет замуж за моего сына?".

С 2004-го россиянка регулярно появляется на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Во время каждого выхода она отмечается странными образами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россиянка Ирина Шейк в вульгарном "голом" образе попала в список хуже всего одетых звезд на Met Gala 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!